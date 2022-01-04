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لجنة الترفيه بـ"الغرف التجارية": بعض المهن تحتاج لتطبيق تدريجي للتوطين

خلال لقاء بمسؤولي وكالة التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

طرحت اللجنة الوطنية للترفيه في اتحاد الغرف التجارية السعودية برئاسة الوليد البلطان، رؤيتها عن القرار المرتقب بشأن توطين المدن الترفيهية في المملكة.

وقال الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": اللجنة الوطنية للترفيه في الاتحاد، برئاسة الوليد البلطان، قدّمت رؤيتها حول القرار المرتقب لتوطين المدن الترفيهية، خلال لقاء بمسؤولين بوكالة التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

واعتبرت اللجنة، في سياق رؤيتها، أن التوطين الكامل للمدن الترفيهية مطلب مهم يتوافق عليه المستثمرون بالقطاع.

وشددت على أن بعض المهن تحتاج لتطبيق قرار التوطين بشكل تدريجي؛ حتى يتم نقل المعرفة والخبرة كاملة.

وطالبت اللجنة بوضع خطة زمنية للتطبيق تراعي الإجراءات والتراخيص، خاصةً أن بعض المهن لن يكون من السهل توطينها بشكل فوري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لجنة الترفيه بـ"الغرف التجارية": بعض المهن تحتاج لتطبيق تدريجي للتوطين
سبق

طرحت اللجنة الوطنية للترفيه في اتحاد الغرف التجارية السعودية برئاسة الوليد البلطان، رؤيتها عن القرار المرتقب بشأن توطين المدن الترفيهية في المملكة.

وقال الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": اللجنة الوطنية للترفيه في الاتحاد، برئاسة الوليد البلطان، قدّمت رؤيتها حول القرار المرتقب لتوطين المدن الترفيهية، خلال لقاء بمسؤولين بوكالة التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

واعتبرت اللجنة، في سياق رؤيتها، أن التوطين الكامل للمدن الترفيهية مطلب مهم يتوافق عليه المستثمرون بالقطاع.

وشددت على أن بعض المهن تحتاج لتطبيق قرار التوطين بشكل تدريجي؛ حتى يتم نقل المعرفة والخبرة كاملة.

وطالبت اللجنة بوضع خطة زمنية للتطبيق تراعي الإجراءات والتراخيص، خاصةً أن بعض المهن لن يكون من السهل توطينها بشكل فوري.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
03:15 PM

لجنة الترفيه بـ"الغرف التجارية": بعض المهن تحتاج لتطبيق تدريجي للتوطين

خلال لقاء بمسؤولي وكالة التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طرحت اللجنة الوطنية للترفيه في اتحاد الغرف التجارية السعودية برئاسة الوليد البلطان، رؤيتها عن القرار المرتقب بشأن توطين المدن الترفيهية في المملكة.

وقال الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": اللجنة الوطنية للترفيه في الاتحاد، برئاسة الوليد البلطان، قدّمت رؤيتها حول القرار المرتقب لتوطين المدن الترفيهية، خلال لقاء بمسؤولين بوكالة التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

واعتبرت اللجنة، في سياق رؤيتها، أن التوطين الكامل للمدن الترفيهية مطلب مهم يتوافق عليه المستثمرون بالقطاع.

وشددت على أن بعض المهن تحتاج لتطبيق قرار التوطين بشكل تدريجي؛ حتى يتم نقل المعرفة والخبرة كاملة.

وطالبت اللجنة بوضع خطة زمنية للتطبيق تراعي الإجراءات والتراخيص، خاصةً أن بعض المهن لن يكون من السهل توطينها بشكل فوري.

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