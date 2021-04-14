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البحرية البريطانية: مسلحون يعتلون سطح سفينة في خليج عمان

نصحت بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي حادثة

أفادت عمليات التجارة البحرية البريطانية، التابعة للبحرية البريطانية، أن مسلحين اعتلوا سطح سفينة راسية في خليج عمان اليوم (الثلاثاء).

وأضافت في مذكرة أُرسلت بالبريد الإلكتروني، أن "التقارير تفيد بأن السفينة راسية الآن على بعد ثلاثة أميال بحرية قبالة راس الكوح"، وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت العمليات أنها تراقب الموقف، ونصحت كل السفن القريبة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي حادثة.

البحرية البريطانية

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البحرية البريطانية: مسلحون يعتلون سطح سفينة في خليج عمان
سبق

أفادت عمليات التجارة البحرية البريطانية، التابعة للبحرية البريطانية، أن مسلحين اعتلوا سطح سفينة راسية في خليج عمان اليوم (الثلاثاء).

وأضافت في مذكرة أُرسلت بالبريد الإلكتروني، أن "التقارير تفيد بأن السفينة راسية الآن على بعد ثلاثة أميال بحرية قبالة راس الكوح"، وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت العمليات أنها تراقب الموقف، ونصحت كل السفن القريبة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي حادثة.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
08:49 PM

البحرية البريطانية: مسلحون يعتلون سطح سفينة في خليج عمان

نصحت بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي حادثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,066

أفادت عمليات التجارة البحرية البريطانية، التابعة للبحرية البريطانية، أن مسلحين اعتلوا سطح سفينة راسية في خليج عمان اليوم (الثلاثاء).

وأضافت في مذكرة أُرسلت بالبريد الإلكتروني، أن "التقارير تفيد بأن السفينة راسية الآن على بعد ثلاثة أميال بحرية قبالة راس الكوح"، وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت العمليات أنها تراقب الموقف، ونصحت كل السفن القريبة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي حادثة.

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