انتهاء فعاليات برنامج تأهيل قيادات الصف الثاني بـ"تعليم القنفذة"

وختام دورة التخطيط وبناء مؤشرات الأداء

اختتمت، اليوم، فعاليات برنامج إدارة المشاريع التربوية "لتأهيل قيادات الصف الثاني بتعليم القنفذة"، والذي نظمه قسم التدريب التربوي والابتعاث بالإدارة، لمدة ثلاثة أيام متتالية.



جاء ذلك بحضور مدير التعليم الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، ومساعده للشؤون التعليمية أحمد محمد الهيثمي، وبمشاركة مستشار مدير التعليم، يحيى محمد الحادثي، ومدير التعليم الأهلي محمد علي أبوجنب، وعدد من المختصين والمشرفين التربويين.



ويأتي البرنامج ضمن سلسلة برامج تطوير مهنية أقرَّتها الإدارة لإعداد الصف الثاني، وفق رؤية تكاملية تحقق استمرارية الأداء القيادي الجيد، والقيام بالمهام الموكلة بالصورة المثلى، التي تدعم مبدأ العمل بروح الفريق الواحد في أداء العمل الإداري.



من جانبه قال مدير التعليم الدكتور محمد الزاحمي: إن البرنامج حوى العديد من الجلسات التدريبية وورش العمل التي تواكب متطلبات القيادة الحديثة، بهدف إكساب الملتحقين بالبرنامج مهارات الإدارة والقيادة باستخدام أسلوب التفويض والتمكين، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفقًا للمطلوب، والإلمام بمهارات التأثير وقيادة الآخرين والمشاركة في صنع القرار، مع أهمية بناء علاقات إنسانية جيدة في بيئة العمل، وتطوير هذه البيئة بما يتناسب مع التغيرات الحديثة، وتقنين القدرة على حل المشكلات ومواجهة التحديات، والتغلب على معوقات العمل، وتعريفهم بالأنظمة واللوائح المنظمة للعمل والعملية التعليمية.



وأثنى "الزاحمي" على القائمين بالمشروع: مدير قسم التدريب التربوي والابتعاث، علي إبراهيم العمري، والذي يعمل على حسن الاختيار لمثل هذه البرامج المتميزة.



وحثّ المتدربين على الاستزادة من المعارف القيادية، والسعي دائمًا إلى تطوير الذات والابتكار والإبداع، والحرص دائمًا على غرس قيم المواطنة في النشء، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.



من جهة أخرى اختتمت، مساء أمس، "دورة التخطيط وبناء مؤشرات الأداء"، مع المدرب الخبير الدكتور محمد العامري، والتي استمرت على مدى يومين.



وهدف البرنامج التدريبي إلى رفع مستوى المهارات الإدارية والسلوكية والإشرافية، وكيفية بناء خطط ووضع مؤشرات الأداء بشكل فعال وواقع ملموس، وصقل وتنمية المهارات، وزيادة قدرات المشاركين على التعامل مع مختلف المواقف والمشاكل؛ لضمان تحقيق الأهداف المحددة بكفاءة وفعالية.