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السفارة السعودية بفرنسا تدعو مواطنيها بالتقيد بإجراءات حظر التجول

أكدت أن عدم حمل التصريح للخروج من المنزل سيؤدي لغرامة مالية

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا اليوم المواطنين السعوديين بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة الفرنسية بشأن حظر التجول، والذي يستمر لمدة 15 يومًا على الأقل ابتداءً من الـ 17 الشهر الجاري.

وتفصيلاً ، أكدت السفارة أهمية حمل تصريح للحالات المستثنية في حظر التجول وهي: إتاحة الخروج من المنزل إلى العمل في حال تعذر العمل عن بعد، إتاحة الخروج لشراء المقتنيات والاحتياجات الأساسية، إتاحة الخروج لأجل رعاية الأطفال أو مساعدة كبار السن ومن يحتاج إلى الرعاية، إتاحة الخروج لمزاولة الرياضة وبشكل فردي بالقرب من مقر السكن ودون أي تجمعات.

وأشارت إلى أنه سيترتب من عدم حمل التصريح اللازم للخروج من المنزل التعرض إلى مخالفة تقدر بـ 38 يورو ، وقد تصل إلى 135 يورو.

وحثت المواطنين بغية الرد على استفساراتهم أو في الحالات الطارئة التواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة على الأرقام التالية:
( 0033673656324 - 0033626238195 ) .

فرنسا سفارة السعودية لدى فرنسا حظر التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة السعودية بفرنسا تدعو مواطنيها بالتقيد بإجراءات حظر التجول
سبق

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا اليوم المواطنين السعوديين بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة الفرنسية بشأن حظر التجول، والذي يستمر لمدة 15 يومًا على الأقل ابتداءً من الـ 17 الشهر الجاري.

وتفصيلاً ، أكدت السفارة أهمية حمل تصريح للحالات المستثنية في حظر التجول وهي: إتاحة الخروج من المنزل إلى العمل في حال تعذر العمل عن بعد، إتاحة الخروج لشراء المقتنيات والاحتياجات الأساسية، إتاحة الخروج لأجل رعاية الأطفال أو مساعدة كبار السن ومن يحتاج إلى الرعاية، إتاحة الخروج لمزاولة الرياضة وبشكل فردي بالقرب من مقر السكن ودون أي تجمعات.

وأشارت إلى أنه سيترتب من عدم حمل التصريح اللازم للخروج من المنزل التعرض إلى مخالفة تقدر بـ 38 يورو ، وقد تصل إلى 135 يورو.

وحثت المواطنين بغية الرد على استفساراتهم أو في الحالات الطارئة التواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة على الأرقام التالية:
( 0033673656324 - 0033626238195 ) .

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
01:09 AM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
02:17 AM

السفارة السعودية بفرنسا تدعو مواطنيها بالتقيد بإجراءات حظر التجول

أكدت أن عدم حمل التصريح للخروج من المنزل سيؤدي لغرامة مالية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
0
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دعت سفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا اليوم المواطنين السعوديين بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة الفرنسية بشأن حظر التجول، والذي يستمر لمدة 15 يومًا على الأقل ابتداءً من الـ 17 الشهر الجاري.

وتفصيلاً ، أكدت السفارة أهمية حمل تصريح للحالات المستثنية في حظر التجول وهي: إتاحة الخروج من المنزل إلى العمل في حال تعذر العمل عن بعد، إتاحة الخروج لشراء المقتنيات والاحتياجات الأساسية، إتاحة الخروج لأجل رعاية الأطفال أو مساعدة كبار السن ومن يحتاج إلى الرعاية، إتاحة الخروج لمزاولة الرياضة وبشكل فردي بالقرب من مقر السكن ودون أي تجمعات.

وأشارت إلى أنه سيترتب من عدم حمل التصريح اللازم للخروج من المنزل التعرض إلى مخالفة تقدر بـ 38 يورو ، وقد تصل إلى 135 يورو.

وحثت المواطنين بغية الرد على استفساراتهم أو في الحالات الطارئة التواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة على الأرقام التالية:
( 0033673656324 - 0033626238195 ) .

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