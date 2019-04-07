غداً.. وزير الحرس يرعى حفل تخريج الدفعة 16 من طلاب "سعود الصحية"

794 طالبًا على مستوى المدن الجامعية الثلاث بالرياض وفرعي جدة والأحساء

يرعى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز يوم غد الاثنين، حفل تخريج الدفعة الـ 16 من طلاب جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والبالغ عددهم 794 طالبًا على مستوى المدن الجامعية الثلاث بالرياض وفرعي الجامعة بجدة والأحساء، منهم 524 طالبًا في الرياض، 175 طالبًا في فرع الجامعة بجدة، 95 طالباً في الأحساء، بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية بالرياض، ويبلغ عدد خريجي الدفعة 16 في الدراسات العليا 225 طالباً، بينما جاء عدد خريجي البكالوريوس 569 طالباً.

من جهته ثمّن المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي رعاية وزير الحرس الوطني لحفل تخريج هذه الدفعة والتي تأتي دعمًا لمسيرة الجامعة الأكاديمية والعلمية والبحثية، ودافعاً للاستمرار في تحقيق النجاحات، مؤكداً على حرص الأمير عبدالله بن بندر على دعم وتشجيع الطلاب لما بذلوه من جهد في التحصيل الأكاديمي والعلمي والتدريب الإكلينيكي في مراكز الجامعة المتخصصة، ومركزها في المحاكاة السريرية ومدن الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض وجدة والأحساء، هو أكبر داعم لبذل المزيد لتحقيق تطلعات الوطن والقيادة بتفانٍ وإخلاص.

وأكد الدكتور القناوي في تصريح بهذه المناسبة أن الجامعة تدفع بكل إمكاناتها وطاقمها الأكاديمي والإداري وتبذل جهودًا كبيرة بهدف تخريج كفاءات علمية وطبية متميزة في مختلف التخصصات الصحية لتحقيق رؤية 2030 المتمثلة في صناعة نهضة صحية تنموية لوطن غالِ، وليحققوا طموحات قيادتنا الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بأن يتولى خريجو وخريجات الكليات الطبية والصحية في هذه الجامعة المتخصصة وغيرها من الجامعات السعودية دفة قطاع العمل الصحي في المملكة لأنهم الاستثمار الأمثل لهذا الوطن العظيم.

وأعرب مدير الجامعة عن شكر منسوبيها لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لحرصه ودعمه للارتقاء بالمؤسسات التعليمية وتنمية مخرجاتها ورفع كفاءتها، منوهًا باهتمامه في أنشطة هذه الجامعة وفعالياتها وبرامجها الأكاديمية والعلمية والبحثية التي تحرص الجامعة فيها بتطبيق أعلى المعايير لضمان جودة وأداء المخرجات في التخصصات الحيوية المتعلقة بصحة وسلامة المواطن.