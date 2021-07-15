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"البيئة" و"بوابة الدرعية" ينظمان سوق التمور لدعم المزارعين

لبيع منتجاتهم مباشرة لزوار السوق

نظمت هيئة تطوير بوابة الدرعية سوق التمور اليوم بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن مبادرتها "هذا موسمها"، التي تسوّق لخيرات الوطن وتهدف إلى تعزيز اقتصاده المحلي، وذلك بالتعاون مع بلدية محافظة الدرعية، في إطار الحرص على دعم المزارعين المحليين في الدرعية، لبيع منتجاتهم مباشرة لزوار السوق.

وأشارت بوابة الدرعية إلى أن سوق التمور في الدرعية يستهدف تحقيق إسهام فاعل في دعم المجتمع المحلي وسوق المزارعين المحليين بالدرعية، وتعزيز دخولهم واندماجهم، والتوعية بالخيارات الموسمية للفواكه المتنوعة التي تنعم بها الدرعية.

ويقام السوق خلف جامع موضي العثمان في حي الفيصلية بالدرعية، وسيستمر حتى انتهاء موسم حصاد التمور في الدرعية، إذ تأتي هذه المبادرة التشاركية استكمالًا لسلسلة من المبادرات التي تعاونت فيها بوابة الدرعية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة فنون الطهي التابعة لوزارة الثقافة، التي تمثلت في سوق المزارعين بالدرعية الذي أقيم خلال الأشهر الماضية.

وتأتي إقامة السوق ضمن إطار برامج ومبادرات الهيئة في مجال المسؤولية المجتمعية، والاستفادة من الإمكانيات الطبيعية والتراثية في منطقة الدرعية التاريخية، في ظل ما يتم تنفيذه من مشاريع تطويرية كبرى لتنمية المنطقة وتحويلها إلى واحدة من أهم المقاصد السياحية في المنطقة، وواحدة من أهم نقاط التجمع الإنساني في العالم.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أطلقت حملة "هذا موسمها" بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة بهدف التوعية بالفاكهة الموسمية المتميزة في السعودية بحسب المواسم، والمِيَز النسبية للمناطق الجغرافية بالمملكة، للتوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية التي تنعم بها المملكة، والتعريف بأهم الفواكه المحلية، إضافة إلى تشجيع المجتمع لاستهلاك الإنتاج الزراعي المحلي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الأمن الغذائي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" و"بوابة الدرعية" ينظمان سوق التمور لدعم المزارعين
سبق

نظمت هيئة تطوير بوابة الدرعية سوق التمور اليوم بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن مبادرتها "هذا موسمها"، التي تسوّق لخيرات الوطن وتهدف إلى تعزيز اقتصاده المحلي، وذلك بالتعاون مع بلدية محافظة الدرعية، في إطار الحرص على دعم المزارعين المحليين في الدرعية، لبيع منتجاتهم مباشرة لزوار السوق.

وأشارت بوابة الدرعية إلى أن سوق التمور في الدرعية يستهدف تحقيق إسهام فاعل في دعم المجتمع المحلي وسوق المزارعين المحليين بالدرعية، وتعزيز دخولهم واندماجهم، والتوعية بالخيارات الموسمية للفواكه المتنوعة التي تنعم بها الدرعية.

ويقام السوق خلف جامع موضي العثمان في حي الفيصلية بالدرعية، وسيستمر حتى انتهاء موسم حصاد التمور في الدرعية، إذ تأتي هذه المبادرة التشاركية استكمالًا لسلسلة من المبادرات التي تعاونت فيها بوابة الدرعية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة فنون الطهي التابعة لوزارة الثقافة، التي تمثلت في سوق المزارعين بالدرعية الذي أقيم خلال الأشهر الماضية.

وتأتي إقامة السوق ضمن إطار برامج ومبادرات الهيئة في مجال المسؤولية المجتمعية، والاستفادة من الإمكانيات الطبيعية والتراثية في منطقة الدرعية التاريخية، في ظل ما يتم تنفيذه من مشاريع تطويرية كبرى لتنمية المنطقة وتحويلها إلى واحدة من أهم المقاصد السياحية في المنطقة، وواحدة من أهم نقاط التجمع الإنساني في العالم.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أطلقت حملة "هذا موسمها" بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة بهدف التوعية بالفاكهة الموسمية المتميزة في السعودية بحسب المواسم، والمِيَز النسبية للمناطق الجغرافية بالمملكة، للتوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية التي تنعم بها المملكة، والتعريف بأهم الفواكه المحلية، إضافة إلى تشجيع المجتمع لاستهلاك الإنتاج الزراعي المحلي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الأمن الغذائي.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
07:40 PM

"البيئة" و"بوابة الدرعية" ينظمان سوق التمور لدعم المزارعين

لبيع منتجاتهم مباشرة لزوار السوق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نظمت هيئة تطوير بوابة الدرعية سوق التمور اليوم بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن مبادرتها "هذا موسمها"، التي تسوّق لخيرات الوطن وتهدف إلى تعزيز اقتصاده المحلي، وذلك بالتعاون مع بلدية محافظة الدرعية، في إطار الحرص على دعم المزارعين المحليين في الدرعية، لبيع منتجاتهم مباشرة لزوار السوق.

وأشارت بوابة الدرعية إلى أن سوق التمور في الدرعية يستهدف تحقيق إسهام فاعل في دعم المجتمع المحلي وسوق المزارعين المحليين بالدرعية، وتعزيز دخولهم واندماجهم، والتوعية بالخيارات الموسمية للفواكه المتنوعة التي تنعم بها الدرعية.

ويقام السوق خلف جامع موضي العثمان في حي الفيصلية بالدرعية، وسيستمر حتى انتهاء موسم حصاد التمور في الدرعية، إذ تأتي هذه المبادرة التشاركية استكمالًا لسلسلة من المبادرات التي تعاونت فيها بوابة الدرعية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة فنون الطهي التابعة لوزارة الثقافة، التي تمثلت في سوق المزارعين بالدرعية الذي أقيم خلال الأشهر الماضية.

وتأتي إقامة السوق ضمن إطار برامج ومبادرات الهيئة في مجال المسؤولية المجتمعية، والاستفادة من الإمكانيات الطبيعية والتراثية في منطقة الدرعية التاريخية، في ظل ما يتم تنفيذه من مشاريع تطويرية كبرى لتنمية المنطقة وتحويلها إلى واحدة من أهم المقاصد السياحية في المنطقة، وواحدة من أهم نقاط التجمع الإنساني في العالم.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أطلقت حملة "هذا موسمها" بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة بهدف التوعية بالفاكهة الموسمية المتميزة في السعودية بحسب المواسم، والمِيَز النسبية للمناطق الجغرافية بالمملكة، للتوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية التي تنعم بها المملكة، والتعريف بأهم الفواكه المحلية، إضافة إلى تشجيع المجتمع لاستهلاك الإنتاج الزراعي المحلي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الأمن الغذائي.

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