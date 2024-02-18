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"الجيش الليبي" يقصف سفينة تركية محمّلة بالأسلحة

الأمم المتحدة أعلنت استهداف ميناء طرابلس

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، تعرض ميناء العاصمة طرابلس البحري لهجوم، اليوم (الثلاثاء)، دون أن يدلي بتفاصيل.

ونقل "سكاي نيوز" عربية عن مصادر، أن الجيش الوطني الليبي استهدف سفينة شحن تركية تحمل أسلحة في ميناء العاصمة طرابلس، التي تسيطر عليها ميليشيات حكومة فايز السراج.

وشاهد مراسل لـ"رويترز" في طرابلس دخانًا كثيفًا يتصاعد من منطقة الميناء.

وذكر مصدر في الميناء أن مستودعًا ضُرِب في الهجوم.

الجيش الليبي سفينة تركية

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الجيش الليبي" يقصف سفينة تركية محمّلة بالأسلحة
سبق

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، تعرض ميناء العاصمة طرابلس البحري لهجوم، اليوم (الثلاثاء)، دون أن يدلي بتفاصيل.

ونقل "سكاي نيوز" عربية عن مصادر، أن الجيش الوطني الليبي استهدف سفينة شحن تركية تحمل أسلحة في ميناء العاصمة طرابلس، التي تسيطر عليها ميليشيات حكومة فايز السراج.

وشاهد مراسل لـ"رويترز" في طرابلس دخانًا كثيفًا يتصاعد من منطقة الميناء.

وذكر مصدر في الميناء أن مستودعًا ضُرِب في الهجوم.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
05:09 PM

"الجيش الليبي" يقصف سفينة تركية محمّلة بالأسلحة

الأمم المتحدة أعلنت استهداف ميناء طرابلس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، تعرض ميناء العاصمة طرابلس البحري لهجوم، اليوم (الثلاثاء)، دون أن يدلي بتفاصيل.

ونقل "سكاي نيوز" عربية عن مصادر، أن الجيش الوطني الليبي استهدف سفينة شحن تركية تحمل أسلحة في ميناء العاصمة طرابلس، التي تسيطر عليها ميليشيات حكومة فايز السراج.

وشاهد مراسل لـ"رويترز" في طرابلس دخانًا كثيفًا يتصاعد من منطقة الميناء.

وذكر مصدر في الميناء أن مستودعًا ضُرِب في الهجوم.

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