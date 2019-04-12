لمنع انتشار كورونا .. أمانة الرياض تنفذ خطة تعقيم شاملة بالعريجاء ومنفوحة

تستهدف تحقيق مستويات عليا من الإصحاح البيئي في جميع أرجاء المدينة

نفذت أمانة منطقة الرياض أعمال تطهير وتعقيم للطرقات الرئيسية والفرعية والمنشآت في حييّ العريجاء غربًا ومنفوحة جنوبًا، وذلك في إطار خطتها الشاملة التي تأتي بتوجيهات من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وتستهدف تحقيق مستويات عليا من الإصحاح البيئي في جميع أرجاء المدينة ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

واستخدمت الأمانة في حملات التعقيم الكانسات الآلية وسيارات الغسيل وأجهزة الرذاذ والضباب الحراري والسلندرات الظهرية، لتشمل أعمالها ممرات المشاة والحدائق العامة والمتنزهات والأرصفة ومواقف المركبات في الأماكن ذات التردد السكاني المرتفع كالأسواق الغذائية والصيدليات.

وتأتي أعمال التعقيم والتطهير متكاملة مع الجولات الرقابية التي تنفذها أمانة الرياض لضمان امتثال المنشآت لقرارات الإغلاق الاحترازي، وجهود متابعة التزام المحلات التجارية بالتوجيهات التنظيمية ومنها تعقيم عربات التسوق وتوفير مساحة كافية بين المرتادين وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة العاملين، تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة السكان وراحتهم.