النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هلال الباحة" ينفذ عدداً من الحملات التطوعية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

"الزهراني": نقاط فرز للكشف الميداني للحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم

نفذ الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عدة مبادرات تطوعية وإسعافية امتداداً للحملات التطوعية التثقيفية التوعوية، وذلك عن طريق نقاط فرز تفتيشية بصرية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ونقاط إسعاف أولية من المتطوعين، واستشعاراً من حرص فرع الهيئة بالمنطقة.

وأشار مدير إدارة التطوع بالفرع إلى الفرق التطوعية من الممارسين الصحيين وقيامهم بواجبهم الوطني في مواجهة فيروس كورونا (COVID-19)، مبيناً أن الإدارة نفذت عدداً من نقاط الفرز بمبنى إمارة المنطقة و منتزه غابة رغدان وحديقة الدانة ومساندة الجهات المختصة، بالإضافة إلى عدة حملات للتبرع بالدم بمستشفى الأمير مشاري ومستشفى المخواة العام، وكذلك حملة غابة رغدان بالتعاون مع البنك المركزي بمنطقة الباحة.

وأردف: "تأتي هذه المبادرات بمتابعة من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الأستاذ خالد محمد الغامدي، وامتداداً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة للتوعية الصحية للوقاية من فيروس كورونا والحملات التوعوية.

وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني بأن تلك المشاركة تأتي بالمساندة بعدد من المتطوعين بالهلال الأحمر والفرق الإسعافية بالوجود كنقاط فرز بالكشف الميداني على المواطنين والمقيمين، وتقديم التوعية الصحية لهم، وتهدف من خلال هذه النقاط إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هلال الباحة" ينفذ عدداً من الحملات التطوعية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
سبق

نفذ الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عدة مبادرات تطوعية وإسعافية امتداداً للحملات التطوعية التثقيفية التوعوية، وذلك عن طريق نقاط فرز تفتيشية بصرية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ونقاط إسعاف أولية من المتطوعين، واستشعاراً من حرص فرع الهيئة بالمنطقة.

وأشار مدير إدارة التطوع بالفرع إلى الفرق التطوعية من الممارسين الصحيين وقيامهم بواجبهم الوطني في مواجهة فيروس كورونا (COVID-19)، مبيناً أن الإدارة نفذت عدداً من نقاط الفرز بمبنى إمارة المنطقة و منتزه غابة رغدان وحديقة الدانة ومساندة الجهات المختصة، بالإضافة إلى عدة حملات للتبرع بالدم بمستشفى الأمير مشاري ومستشفى المخواة العام، وكذلك حملة غابة رغدان بالتعاون مع البنك المركزي بمنطقة الباحة.

وأردف: "تأتي هذه المبادرات بمتابعة من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الأستاذ خالد محمد الغامدي، وامتداداً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة للتوعية الصحية للوقاية من فيروس كورونا والحملات التوعوية.

وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني بأن تلك المشاركة تأتي بالمساندة بعدد من المتطوعين بالهلال الأحمر والفرق الإسعافية بالوجود كنقاط فرز بالكشف الميداني على المواطنين والمقيمين، وتقديم التوعية الصحية لهم، وتهدف من خلال هذه النقاط إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
08:18 PM

"هلال الباحة" ينفذ عدداً من الحملات التطوعية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

"الزهراني": نقاط فرز للكشف الميداني للحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
0
247

نفذ الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عدة مبادرات تطوعية وإسعافية امتداداً للحملات التطوعية التثقيفية التوعوية، وذلك عن طريق نقاط فرز تفتيشية بصرية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ونقاط إسعاف أولية من المتطوعين، واستشعاراً من حرص فرع الهيئة بالمنطقة.

وأشار مدير إدارة التطوع بالفرع إلى الفرق التطوعية من الممارسين الصحيين وقيامهم بواجبهم الوطني في مواجهة فيروس كورونا (COVID-19)، مبيناً أن الإدارة نفذت عدداً من نقاط الفرز بمبنى إمارة المنطقة و منتزه غابة رغدان وحديقة الدانة ومساندة الجهات المختصة، بالإضافة إلى عدة حملات للتبرع بالدم بمستشفى الأمير مشاري ومستشفى المخواة العام، وكذلك حملة غابة رغدان بالتعاون مع البنك المركزي بمنطقة الباحة.

وأردف: "تأتي هذه المبادرات بمتابعة من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الأستاذ خالد محمد الغامدي، وامتداداً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة للتوعية الصحية للوقاية من فيروس كورونا والحملات التوعوية.

وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني بأن تلك المشاركة تأتي بالمساندة بعدد من المتطوعين بالهلال الأحمر والفرق الإسعافية بالوجود كنقاط فرز بالكشف الميداني على المواطنين والمقيمين، وتقديم التوعية الصحية لهم، وتهدف من خلال هذه النقاط إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,017
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,695
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,519
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,272

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة