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شاهد.. الجمعيات الخيرية بالمدينة المنوّرة تواصل خدماتها للمستفيدين

لضمان عدم تأثرهم بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة كورونا

تواصل الجمعيات الخيرية بالمدينة المنورة، تقديم خدماتها الطبية والاجتماعية والتوعوية إلى المستفيدين من شرائح المجتمع كافة في مساكنهم، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، لضمان عدم تأثرهم بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وفي مشاهد من الأعمال اليومية التي تقدمها الجمعيات الخيرية بالمنطقة لتأمين متطلبات الأسر في مختلف الأحياء، ومن أبرز تلك الأعمال مبادرة "مجتمع واعٍ" التي ينفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنوّرة بالتعاون مع وزارة الصحة، إذ تقوم الجمعيات المشاركة في المبادرة بتوفير المؤن الأساسية الغذائية والتموينية والاحتياجات الضرورية للأسر المستفيدة من الخدمات.

ومع بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بادرت جمعية "تكافل" الخيرية لرعاية الأيتام بالمدينة المنوّرة بالتواصل مع أسر الأبناء والبنات الأيتام عبر إرسال رسالة تطمينية اليهم، وتفعيل خطوط اتصال تعمل على مدار الساعة لاستقبال طلباتهم واحتياجاتهم وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المشرفة على الإجراءات الاحترازية، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للجمعية، إضافة إلى إيداع مبالغ مادية في حسابات أسر الأيتام وتأمين المواد الغذائية لهم، وإيصال الدواء وأجهزة قياس السكر والضغط لعدد من الأسر.

بدورها، قامت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة المدينة المنوّرة، بصرف دفعة جديدة من الإعانات المالية المخصصة لأسر النزلاء ذوي المحكوميات الطويلة، إسهاماً من اللجنة في التخفيف من معاناتهم وذلك بإيداع مبلغ 144 ألف ريال لعدد 48 أسرة نزيل بواقع ثلاثة آلاف ريال لكل أسرة.

وفي السياق ذاته؛ تشارك لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنوّرة في خدمة بعض فئات المجتمع بمشاركة عدد من المتطوعين من منسوبي وحدة التطوّع باللجنة، وذلك بتجهيز وتوزيع السلال الغذائية لذوي الإعاقة وكبار السن، بالتعاون مع جمعية طيبة للإعاقة الحركية، ضمن الجهود المبذولة في الوقاية من فيروس كورونا، كما أطلقت جمعية الرعاية الصحية الخيرية بالمدينة المنوّرة مبادرة "صحتكم تهمنا" للجمعية وتشمل تخصيص عيادات إلكترونية للاستشارة عن بُعد، بمشاركة نخبة من الاستشاريين والأخصائيين في 12 تخصصاً طبياً.

الجمعيات الخيرية المدينة المنورة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الجمعيات الخيرية بالمدينة المنوّرة تواصل خدماتها للمستفيدين
سبق

تواصل الجمعيات الخيرية بالمدينة المنورة، تقديم خدماتها الطبية والاجتماعية والتوعوية إلى المستفيدين من شرائح المجتمع كافة في مساكنهم، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، لضمان عدم تأثرهم بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وفي مشاهد من الأعمال اليومية التي تقدمها الجمعيات الخيرية بالمنطقة لتأمين متطلبات الأسر في مختلف الأحياء، ومن أبرز تلك الأعمال مبادرة "مجتمع واعٍ" التي ينفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنوّرة بالتعاون مع وزارة الصحة، إذ تقوم الجمعيات المشاركة في المبادرة بتوفير المؤن الأساسية الغذائية والتموينية والاحتياجات الضرورية للأسر المستفيدة من الخدمات.

ومع بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بادرت جمعية "تكافل" الخيرية لرعاية الأيتام بالمدينة المنوّرة بالتواصل مع أسر الأبناء والبنات الأيتام عبر إرسال رسالة تطمينية اليهم، وتفعيل خطوط اتصال تعمل على مدار الساعة لاستقبال طلباتهم واحتياجاتهم وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المشرفة على الإجراءات الاحترازية، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للجمعية، إضافة إلى إيداع مبالغ مادية في حسابات أسر الأيتام وتأمين المواد الغذائية لهم، وإيصال الدواء وأجهزة قياس السكر والضغط لعدد من الأسر.

بدورها، قامت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة المدينة المنوّرة، بصرف دفعة جديدة من الإعانات المالية المخصصة لأسر النزلاء ذوي المحكوميات الطويلة، إسهاماً من اللجنة في التخفيف من معاناتهم وذلك بإيداع مبلغ 144 ألف ريال لعدد 48 أسرة نزيل بواقع ثلاثة آلاف ريال لكل أسرة.

وفي السياق ذاته؛ تشارك لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنوّرة في خدمة بعض فئات المجتمع بمشاركة عدد من المتطوعين من منسوبي وحدة التطوّع باللجنة، وذلك بتجهيز وتوزيع السلال الغذائية لذوي الإعاقة وكبار السن، بالتعاون مع جمعية طيبة للإعاقة الحركية، ضمن الجهود المبذولة في الوقاية من فيروس كورونا، كما أطلقت جمعية الرعاية الصحية الخيرية بالمدينة المنوّرة مبادرة "صحتكم تهمنا" للجمعية وتشمل تخصيص عيادات إلكترونية للاستشارة عن بُعد، بمشاركة نخبة من الاستشاريين والأخصائيين في 12 تخصصاً طبياً.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
12:19 PM

شاهد.. الجمعيات الخيرية بالمدينة المنوّرة تواصل خدماتها للمستفيدين

لضمان عدم تأثرهم بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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تواصل الجمعيات الخيرية بالمدينة المنورة، تقديم خدماتها الطبية والاجتماعية والتوعوية إلى المستفيدين من شرائح المجتمع كافة في مساكنهم، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، لضمان عدم تأثرهم بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وفي مشاهد من الأعمال اليومية التي تقدمها الجمعيات الخيرية بالمنطقة لتأمين متطلبات الأسر في مختلف الأحياء، ومن أبرز تلك الأعمال مبادرة "مجتمع واعٍ" التي ينفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنوّرة بالتعاون مع وزارة الصحة، إذ تقوم الجمعيات المشاركة في المبادرة بتوفير المؤن الأساسية الغذائية والتموينية والاحتياجات الضرورية للأسر المستفيدة من الخدمات.

ومع بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بادرت جمعية "تكافل" الخيرية لرعاية الأيتام بالمدينة المنوّرة بالتواصل مع أسر الأبناء والبنات الأيتام عبر إرسال رسالة تطمينية اليهم، وتفعيل خطوط اتصال تعمل على مدار الساعة لاستقبال طلباتهم واحتياجاتهم وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المشرفة على الإجراءات الاحترازية، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للجمعية، إضافة إلى إيداع مبالغ مادية في حسابات أسر الأيتام وتأمين المواد الغذائية لهم، وإيصال الدواء وأجهزة قياس السكر والضغط لعدد من الأسر.

بدورها، قامت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة المدينة المنوّرة، بصرف دفعة جديدة من الإعانات المالية المخصصة لأسر النزلاء ذوي المحكوميات الطويلة، إسهاماً من اللجنة في التخفيف من معاناتهم وذلك بإيداع مبلغ 144 ألف ريال لعدد 48 أسرة نزيل بواقع ثلاثة آلاف ريال لكل أسرة.

وفي السياق ذاته؛ تشارك لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنوّرة في خدمة بعض فئات المجتمع بمشاركة عدد من المتطوعين من منسوبي وحدة التطوّع باللجنة، وذلك بتجهيز وتوزيع السلال الغذائية لذوي الإعاقة وكبار السن، بالتعاون مع جمعية طيبة للإعاقة الحركية، ضمن الجهود المبذولة في الوقاية من فيروس كورونا، كما أطلقت جمعية الرعاية الصحية الخيرية بالمدينة المنوّرة مبادرة "صحتكم تهمنا" للجمعية وتشمل تخصيص عيادات إلكترونية للاستشارة عن بُعد، بمشاركة نخبة من الاستشاريين والأخصائيين في 12 تخصصاً طبياً.

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