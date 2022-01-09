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أمانة جدة تُزيل 24 مخيمًا عشوائيًا على مساحة 5 آلاف متر مربع

ضمن جهودها في متابعة ومكافحة العشوائيات وتحسين المشهد الحضري

أزالت أمانة جدة أمس، 24 مخيمًا عشوائيًا بطريق عسفان على مساحة قُدرت بخمسة آلاف متر مربع، حيث تواصل الأمانة جهودها في متابعة ومكافحة نشأة العشوائيات وتحسين المشهد الحضاري على الطرق وداخل الأحياء.

وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية باشرت متابعة مخالفات بحي الوفاء على طريق عسفان عبارة عن مخيمات، حيث جرى إخلاء وإزالة جميع المخيمات المخالفة، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الأمانة للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي.

ودعت الأمانة، الجميع، إلى ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدةً مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.

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أمانة جدة تُزيل 24 مخيمًا عشوائيًا على مساحة 5 آلاف متر مربع
سبق

أزالت أمانة جدة أمس، 24 مخيمًا عشوائيًا بطريق عسفان على مساحة قُدرت بخمسة آلاف متر مربع، حيث تواصل الأمانة جهودها في متابعة ومكافحة نشأة العشوائيات وتحسين المشهد الحضاري على الطرق وداخل الأحياء.

وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية باشرت متابعة مخالفات بحي الوفاء على طريق عسفان عبارة عن مخيمات، حيث جرى إخلاء وإزالة جميع المخيمات المخالفة، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الأمانة للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي.

ودعت الأمانة، الجميع، إلى ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدةً مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
12:30 PM

أمانة جدة تُزيل 24 مخيمًا عشوائيًا على مساحة 5 آلاف متر مربع

ضمن جهودها في متابعة ومكافحة العشوائيات وتحسين المشهد الحضري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أزالت أمانة جدة أمس، 24 مخيمًا عشوائيًا بطريق عسفان على مساحة قُدرت بخمسة آلاف متر مربع، حيث تواصل الأمانة جهودها في متابعة ومكافحة نشأة العشوائيات وتحسين المشهد الحضاري على الطرق وداخل الأحياء.

وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية باشرت متابعة مخالفات بحي الوفاء على طريق عسفان عبارة عن مخيمات، حيث جرى إخلاء وإزالة جميع المخيمات المخالفة، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الأمانة للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي.

ودعت الأمانة، الجميع، إلى ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدةً مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.

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