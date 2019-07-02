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"تجارية جدة" تصادق على مقترح تسوية وقائية لشركة متعثرة بـ 180 مليوناً

تمت جدولتها على فترة سداد لمدة 6 سنوات وفق فئتين من الدائنين

صادقت المحكمة التجارية بجدة، أمس الاثنين، على مقترح تسوية وقائية وفق نظام الإفلاس الجديد.

وأصدرت الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية، أمس الاثنين 28/10/1440هـ، حكمها بالتصديق على مقترح تسوية وقائية تقدمت به إحدى الشركات المتعثرة وفق نظام الإفلاس الجديد، بعد موافقة أغلبية الدائنين على المقترح في اجتماع الدائنين الذي تم تحديد موعده سلفاً من قبل الدائرة.


وكانت الشركة قد تقدمت للمحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لها وفق نظام الإفلاس، وأصدرت المحكمة في فترة سابقة حكمها بافتتاح الإجراء وتحديد موعد لاجتماع الدائنين والتصويت على المقترح.

وتجاوزت ديون الشركة مبلغ 180 مليون ريال، وقسمت الدائنين إلى فئتين: (بنوك وشركات وتمويل) و(موردون وخدمات)، وتضمن المقترح جدولة الديون على فترة سداد بلغت ست سنوات.

وصوّت أغلبية الدائنين في الاجتماع الذي تم عقده في مقر المحكمة التجارية بجدة بالموافقة على المقترح المقدم من الشركة، وبناء على ذلك أصدرت الدائرة حكمها بالتصديق على المقترح.

تجدر الإشارة إلى أن نظام الإفلاس الجديد في المملكة يساهم بصورة مُثلَى في مساعدة المنشآت المتعثرة على تجاوز تعثرها، ويمنحها الفرصة والثقة التي تحتاجها في معاودة نشاطها وتعزيز الاقتصاد الوطني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تجارية جدة" تصادق على مقترح تسوية وقائية لشركة متعثرة بـ 180 مليوناً
سبق

صادقت المحكمة التجارية بجدة، أمس الاثنين، على مقترح تسوية وقائية وفق نظام الإفلاس الجديد.

وأصدرت الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية، أمس الاثنين 28/10/1440هـ، حكمها بالتصديق على مقترح تسوية وقائية تقدمت به إحدى الشركات المتعثرة وفق نظام الإفلاس الجديد، بعد موافقة أغلبية الدائنين على المقترح في اجتماع الدائنين الذي تم تحديد موعده سلفاً من قبل الدائرة.


وكانت الشركة قد تقدمت للمحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لها وفق نظام الإفلاس، وأصدرت المحكمة في فترة سابقة حكمها بافتتاح الإجراء وتحديد موعد لاجتماع الدائنين والتصويت على المقترح.

وتجاوزت ديون الشركة مبلغ 180 مليون ريال، وقسمت الدائنين إلى فئتين: (بنوك وشركات وتمويل) و(موردون وخدمات)، وتضمن المقترح جدولة الديون على فترة سداد بلغت ست سنوات.

وصوّت أغلبية الدائنين في الاجتماع الذي تم عقده في مقر المحكمة التجارية بجدة بالموافقة على المقترح المقدم من الشركة، وبناء على ذلك أصدرت الدائرة حكمها بالتصديق على المقترح.

تجدر الإشارة إلى أن نظام الإفلاس الجديد في المملكة يساهم بصورة مُثلَى في مساعدة المنشآت المتعثرة على تجاوز تعثرها، ويمنحها الفرصة والثقة التي تحتاجها في معاودة نشاطها وتعزيز الاقتصاد الوطني.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
01:34 AM

"تجارية جدة" تصادق على مقترح تسوية وقائية لشركة متعثرة بـ 180 مليوناً

تمت جدولتها على فترة سداد لمدة 6 سنوات وفق فئتين من الدائنين

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فهد الغبيوي - جدة
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827

صادقت المحكمة التجارية بجدة، أمس الاثنين، على مقترح تسوية وقائية وفق نظام الإفلاس الجديد.

وأصدرت الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية، أمس الاثنين 28/10/1440هـ، حكمها بالتصديق على مقترح تسوية وقائية تقدمت به إحدى الشركات المتعثرة وفق نظام الإفلاس الجديد، بعد موافقة أغلبية الدائنين على المقترح في اجتماع الدائنين الذي تم تحديد موعده سلفاً من قبل الدائرة.


وكانت الشركة قد تقدمت للمحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لها وفق نظام الإفلاس، وأصدرت المحكمة في فترة سابقة حكمها بافتتاح الإجراء وتحديد موعد لاجتماع الدائنين والتصويت على المقترح.

وتجاوزت ديون الشركة مبلغ 180 مليون ريال، وقسمت الدائنين إلى فئتين: (بنوك وشركات وتمويل) و(موردون وخدمات)، وتضمن المقترح جدولة الديون على فترة سداد بلغت ست سنوات.

وصوّت أغلبية الدائنين في الاجتماع الذي تم عقده في مقر المحكمة التجارية بجدة بالموافقة على المقترح المقدم من الشركة، وبناء على ذلك أصدرت الدائرة حكمها بالتصديق على المقترح.

تجدر الإشارة إلى أن نظام الإفلاس الجديد في المملكة يساهم بصورة مُثلَى في مساعدة المنشآت المتعثرة على تجاوز تعثرها، ويمنحها الفرصة والثقة التي تحتاجها في معاودة نشاطها وتعزيز الاقتصاد الوطني.

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