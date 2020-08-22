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"مدني جازان" يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المستمرة حتى 9 مساء

شدد على ضرورة عدم المجازفة بقطع مياه السيول وتجنب السباحة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مع تدن في مدى الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بجازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقليات الجوية وخاصة وقت التنزه، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي مياه راكدة أو تجمعات مائية.

وشدد على أهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة.

ودعا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني: https://www.998.gov.sa .

وأكد "الغامدي" جاهزية قوات الدفاع المدني بالمنطقة للعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

مديرية الدفاع المدني جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جازان" يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المستمرة حتى 9 مساء
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مع تدن في مدى الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بجازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقليات الجوية وخاصة وقت التنزه، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي مياه راكدة أو تجمعات مائية.

وشدد على أهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة.

ودعا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني: https://www.998.gov.sa .

وأكد "الغامدي" جاهزية قوات الدفاع المدني بالمنطقة للعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
03:27 PM

"مدني جازان" يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المستمرة حتى 9 مساء

شدد على ضرورة عدم المجازفة بقطع مياه السيول وتجنب السباحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مع تدن في مدى الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بجازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقليات الجوية وخاصة وقت التنزه، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي مياه راكدة أو تجمعات مائية.

وشدد على أهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة.

ودعا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني: https://www.998.gov.sa .

وأكد "الغامدي" جاهزية قوات الدفاع المدني بالمنطقة للعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

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