تقارير.. تقنيات فيسبوك وإنستجرام لن تكون مجانية لتلك الفئة

قد تستثني من تلك الرسوم المنظمات الخيرية وغير الربحية

كشفت تسريبات من داخل شركة "فيسبوك" الأمريكية، أنها تنوي ألا تجعل تقنية البث المباشر "مجانية" لفئة من مستخدمي منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام".

ونقل موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، تسريبات حول قرارات فيسبوك المرتقبة، والتي تنوي فيها فرض رسوم على المؤثرين والمشاهير.

وأوضحت المصادر أن فيسبوك تنوي فرض رسوم على خدمات البث المباشر للمشاهير والمؤثرين والصفحات الإعلامية الكبيرة.

وستشمل قائمة من سيتوجب عليهم دفع الرسوم، الموسيقيين، وكوميدي "ستاند آب كوميدي"، وحتى الطهاة الذي يقدمون دروسًا في الطبخ، أو مدربي اللياقة البدنية الذين ينشرون مقاطع جلسات التدريب الجماعية، أو منظمي المؤتمرات الافتراضية في مختلف المجالات.

ولكن قد تستثني "فيسبوك" من تلك الرسوم، المنظمات الخيرية وغير الربحية، والمشاهير الذين ينشرون مقاطع فيديو عن حياتهم الخاصة ولا يروجون فيها لأعمالهم وما إلى ذلك من أمور.

وتعمل فيسبوك حاليًّا على توسيع خدمات البث المباشر، عبر إطلاقها تطبيق "فيسبوك لايف" والذي يسمح بتشغيل خدمة البث بصورة واضحة وسهلة مستفيدًا من تقنيات كاميرا ذكية تتبع المستخدم بصورة أكثر دقة ومرونة.