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ضاعف أوجاع الرائد وأسقطه في عقر داره.. النصر يعود بانتصار صعب

عاد "الشهري" برأسية وقفز بفريقه للخامس

قفز الفريق الكروي الأول بنادي النصر للمركز الخامس في سلم ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (11 نقطة) بعد أن أسقط نظيره الرائد في عقر داره بهدفين دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة السابعة.

الشوط الأول ظهر نصراويًّا نتيجة وسيطرة؛ إذ تكللت محاولات الضيوف بهدف أول عند الدقيقة الـ18 عن طريق هداف الفريق المغربي عبدالرزاق حمدالله.

كما شهد الشوط الأول تألق حارس الرائد عز الدين دوخة؛ إذ تصدى ببراعة لمحاولات حمدالله و"جوليانو" عند الدقيقتين الـ30 والـ35 تباعًا.

ولم يستثمر خط المقدمة الرائدي تمويل "المميز" جهاد الحسين؛ لينتهي هذا الشوط بتقدم النصر بهدف دون مقابل.

مع مطلع الشوط الثاني كان الرائد الأقرب لتعديل النتيجة، لكن كرات "ماركو" عند الدقائق الـ49 والـ54 والـ59 تباعًا كانت سلبية رغم خطورتها على مرمى حارس النصر براد جونز.

أضاع "حمدالله" عند الدقيقة الـ80 فرصة هدف إثر تسديدة أرضية زاحفة، مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى الرائد لخارج الملعب.

عند الدقيقة الـ85 طالب حارس الرائد "دوخة" بإشهار البطاقة الحمراء للاعب النصر "مرابط" إثر لكمة خطافية، لحقت بدوخة من مرابط دون كرة، لكن الحكم الألماني "توماس" اكتفى بالبطاقة الصفراء لمرابط، ومثلها لدوخة، وواصل "دوخة" حضوره الذهني المميز، وتصدى لكرة نصراوية عند الدقيقة الـ93 بانفراد ثنائي بين حمدالله ومرابط، لكن البديل الناجح يحيى الشهري قتل بقايا أمل العودة للمستضيف حينما أسكن عرضية "مرابط " الشباك برأسية جميلة هدفًا ثانيًا.

النصر الرائد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ضاعف أوجاع الرائد وأسقطه في عقر داره.. النصر يعود بانتصار صعب
سبق

قفز الفريق الكروي الأول بنادي النصر للمركز الخامس في سلم ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (11 نقطة) بعد أن أسقط نظيره الرائد في عقر داره بهدفين دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة السابعة.

الشوط الأول ظهر نصراويًّا نتيجة وسيطرة؛ إذ تكللت محاولات الضيوف بهدف أول عند الدقيقة الـ18 عن طريق هداف الفريق المغربي عبدالرزاق حمدالله.

كما شهد الشوط الأول تألق حارس الرائد عز الدين دوخة؛ إذ تصدى ببراعة لمحاولات حمدالله و"جوليانو" عند الدقيقتين الـ30 والـ35 تباعًا.

ولم يستثمر خط المقدمة الرائدي تمويل "المميز" جهاد الحسين؛ لينتهي هذا الشوط بتقدم النصر بهدف دون مقابل.

مع مطلع الشوط الثاني كان الرائد الأقرب لتعديل النتيجة، لكن كرات "ماركو" عند الدقائق الـ49 والـ54 والـ59 تباعًا كانت سلبية رغم خطورتها على مرمى حارس النصر براد جونز.

أضاع "حمدالله" عند الدقيقة الـ80 فرصة هدف إثر تسديدة أرضية زاحفة، مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى الرائد لخارج الملعب.

عند الدقيقة الـ85 طالب حارس الرائد "دوخة" بإشهار البطاقة الحمراء للاعب النصر "مرابط" إثر لكمة خطافية، لحقت بدوخة من مرابط دون كرة، لكن الحكم الألماني "توماس" اكتفى بالبطاقة الصفراء لمرابط، ومثلها لدوخة، وواصل "دوخة" حضوره الذهني المميز، وتصدى لكرة نصراوية عند الدقيقة الـ93 بانفراد ثنائي بين حمدالله ومرابط، لكن البديل الناجح يحيى الشهري قتل بقايا أمل العودة للمستضيف حينما أسكن عرضية "مرابط " الشباك برأسية جميلة هدفًا ثانيًا.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
08:31 PM

ضاعف أوجاع الرائد وأسقطه في عقر داره.. النصر يعود بانتصار صعب

عاد "الشهري" برأسية وقفز بفريقه للخامس

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أحمد سرور - الرياض
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قفز الفريق الكروي الأول بنادي النصر للمركز الخامس في سلم ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (11 نقطة) بعد أن أسقط نظيره الرائد في عقر داره بهدفين دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة السابعة.

الشوط الأول ظهر نصراويًّا نتيجة وسيطرة؛ إذ تكللت محاولات الضيوف بهدف أول عند الدقيقة الـ18 عن طريق هداف الفريق المغربي عبدالرزاق حمدالله.

كما شهد الشوط الأول تألق حارس الرائد عز الدين دوخة؛ إذ تصدى ببراعة لمحاولات حمدالله و"جوليانو" عند الدقيقتين الـ30 والـ35 تباعًا.

ولم يستثمر خط المقدمة الرائدي تمويل "المميز" جهاد الحسين؛ لينتهي هذا الشوط بتقدم النصر بهدف دون مقابل.

مع مطلع الشوط الثاني كان الرائد الأقرب لتعديل النتيجة، لكن كرات "ماركو" عند الدقائق الـ49 والـ54 والـ59 تباعًا كانت سلبية رغم خطورتها على مرمى حارس النصر براد جونز.

أضاع "حمدالله" عند الدقيقة الـ80 فرصة هدف إثر تسديدة أرضية زاحفة، مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى الرائد لخارج الملعب.

عند الدقيقة الـ85 طالب حارس الرائد "دوخة" بإشهار البطاقة الحمراء للاعب النصر "مرابط" إثر لكمة خطافية، لحقت بدوخة من مرابط دون كرة، لكن الحكم الألماني "توماس" اكتفى بالبطاقة الصفراء لمرابط، ومثلها لدوخة، وواصل "دوخة" حضوره الذهني المميز، وتصدى لكرة نصراوية عند الدقيقة الـ93 بانفراد ثنائي بين حمدالله ومرابط، لكن البديل الناجح يحيى الشهري قتل بقايا أمل العودة للمستضيف حينما أسكن عرضية "مرابط " الشباك برأسية جميلة هدفًا ثانيًا.

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