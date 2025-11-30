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ركل لوحة الإعلانات يكلف مهاجم النصر 10 آلاف ريال

إيقاف مدرب ضمك مباراتين ودفع 20 ألف ريال

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ، أمس الاثنين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم للنصر الكاميروني فينسينت ، دفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، كما قررت إيقاف الكرواتي ريزيتش مدرب ضمك مباراتين رسميتين، بعد تلفظه بألفاظ بذيئة تجاه حكم مباراة فريقه أمام الفتح.


وثبت للجنة قيام الكاميروني أبو بكر بركل لوحات الإعلان لملعب مباراة فريقه أمام الأهلي وتحريكها مما أدى إلى إلحاق الضرر بها، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.


وفي قرار آخر، أوقفت اللجنة مدرب ضمك لمباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، بعدما تلفظ بألفاظ بذيئة تجاه حكم المباراة، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير الحكم.

وألزمت اللجنة المدرب ريزيتش بدفع غرامة مالية قدرها (20) ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ركل لوحة الإعلانات يكلف مهاجم النصر 10 آلاف ريال
سبق

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ، أمس الاثنين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم للنصر الكاميروني فينسينت ، دفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، كما قررت إيقاف الكرواتي ريزيتش مدرب ضمك مباراتين رسميتين، بعد تلفظه بألفاظ بذيئة تجاه حكم مباراة فريقه أمام الفتح.


وثبت للجنة قيام الكاميروني أبو بكر بركل لوحات الإعلان لملعب مباراة فريقه أمام الأهلي وتحريكها مما أدى إلى إلحاق الضرر بها، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.


وفي قرار آخر، أوقفت اللجنة مدرب ضمك لمباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، بعدما تلفظ بألفاظ بذيئة تجاه حكم المباراة، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير الحكم.

وألزمت اللجنة المدرب ريزيتش بدفع غرامة مالية قدرها (20) ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
12:42 AM

ركل لوحة الإعلانات يكلف مهاجم النصر 10 آلاف ريال

إيقاف مدرب ضمك مباراتين ودفع 20 ألف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ، أمس الاثنين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم للنصر الكاميروني فينسينت ، دفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، كما قررت إيقاف الكرواتي ريزيتش مدرب ضمك مباراتين رسميتين، بعد تلفظه بألفاظ بذيئة تجاه حكم مباراة فريقه أمام الفتح.


وثبت للجنة قيام الكاميروني أبو بكر بركل لوحات الإعلان لملعب مباراة فريقه أمام الأهلي وتحريكها مما أدى إلى إلحاق الضرر بها، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.


وفي قرار آخر، أوقفت اللجنة مدرب ضمك لمباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، بعدما تلفظ بألفاظ بذيئة تجاه حكم المباراة، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير الحكم.

وألزمت اللجنة المدرب ريزيتش بدفع غرامة مالية قدرها (20) ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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