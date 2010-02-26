السعوديون يحتفون بيوم الكويت الوطني.. والأطفال يعبرون عن مشاعرهم "رسمًا"

على أنغام الليوة والخبيتي والخماري والسامري.. وعلى مسرح الملك فهد بالرياض

تصوير: عبدالملك سرور

شاركت وزارة الثقافة والإعلام باحتفال دولة الكويت الشقيقة باليوم الوطن الـ 57 ويوم التحرير الـ 27، اللذين يصادفان على التوالي 25 و26 فبراير من كل عام، وذلك بإقامة حفل مساء اليوم في مركز الملك فهد الثقافي.

واحتوى الحفل الذي رعاه الدكتور ناصر الحجيلان، وكيل الوزارة المشرف على الشؤون الثقافية والإعلامية، على 20 فعالية، اشتملت على معرض الفنون التشكيلية، وندوة ثقافية عن تاريخ العلاقات بين البلدين، والمعرض الثقافي والفني، والحفل الفني والشعبي، وكلمة الوزارة، وفيلم العلاقات السعودية - الكويتية التاريخية، وقصيدة "تاريخ من الوفاء"، وفن العرضة، وفن الليوة، وفن الخبيتي، وفن الخماري، وفن السامري، وعرض السامري، وفن المرودن، وأنغام وأغانٍ كويتية.

وقال لـ"سبق" الشاعر السعودي عبدالله الشريف، الذي شارك بقصيدة "تاريخ من الوفاء"، صحبتها العرضة الجنوبية، وتفاعل معها الجمهور: إن هذه الليلة من أسعد الليالي، وقد رأينا التلاحم الكبير بين شعبَي المملكة العربية السعودية والكويت؛ فنحن نحتفل باليوم الوطني الكويتي بالعاصمة السعودية الرياض وكأنك تحتفل في الكويت.

وأضاف: بيننا تاريخ من الوفاء، وتاريخ من العلاقات الوطيدة.. علاقات دينية، وعلاقات تاريخية، وعلاقات جوار، وعلاقات لغة.. وكل العلاقات الإنسانية موجودة بين هذين البلدين الشقيقين. وكان الحفل رائعًا، يتحدث عن هذا الحب وهذا الوفاء المتنامي.

وكان مما قاله الشاعر "الشريف": "من جبال طويق يا كويت حتى أسفل تهامة.. نحتفل بك يا أرض الأمجاد عامًا بعد عام.. إن تبسمتِ غشت نجد فرحة وابتسامة.. وإن تكدرت تصف الصفوف ولا تنام".

من جانبه، أوضح حسن بصري، المتخصص في الفنون البصرية للأطفال وذوي الإعاقة، أن إدارة الأنشطة الثقافية في وكالة الوزارة للشؤون الثقافية أقامت مرسمًا للأطفال للتعبير عن مشاعرهم ومشاركتهم للكويت الشقيقة عبر رسم عدد من معالم الكويت المشهورة.

وأضاف بأنه خلال أقل من ثلاث ساعات رسم الأطفال 11 لوحة، تراوحت أعمارهم بين العاشرة والثانية عشرة من العمر. وقد فاقت الرسومات الوصف؛ إذ كانت أفكارهم رغم بساطتها جميلة، وكشفت عن مواهب أطفالنا الرائعة في الرسم.