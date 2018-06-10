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"الصحة" تعلن تسجيل 3717 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 112288

1777 إصابة جديدة بكورونا في الرياض وجدة

1317  بالعاصمة و460 بالثانية

سجلت "الرياض، وجدة" 1777 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم، والبالغ عددها 3717 حالة.

وسجلت الرياض وحدها 1317 حالة جديدة، وهو أعلى معدل تسجله في الحالات اليومية، بينما سجلت جدة 460 حالة، ليصبح إجمالي الحالات الجديدة فيهما 1777 حالة. وشهدت مكة المكرمة تسجيل 140 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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1777 إصابة جديدة بكورونا في الرياض وجدة
سبق

سجلت "الرياض، وجدة" 1777 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم، والبالغ عددها 3717 حالة.

وسجلت الرياض وحدها 1317 حالة جديدة، وهو أعلى معدل تسجله في الحالات اليومية، بينما سجلت جدة 460 حالة، ليصبح إجمالي الحالات الجديدة فيهما 1777 حالة. وشهدت مكة المكرمة تسجيل 140 حالة.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
04:02 PM

1777 إصابة جديدة بكورونا في الرياض وجدة

1317  بالعاصمة و460 بالثانية

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
1
2,390

سجلت "الرياض، وجدة" 1777 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم، والبالغ عددها 3717 حالة.

وسجلت الرياض وحدها 1317 حالة جديدة، وهو أعلى معدل تسجله في الحالات اليومية، بينما سجلت جدة 460 حالة، ليصبح إجمالي الحالات الجديدة فيهما 1777 حالة. وشهدت مكة المكرمة تسجيل 140 حالة.

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