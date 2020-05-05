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"الإسلامية" توزع سلالًا غذائية رمضانية على 3 آلاف محتاج وفقير بجيبوتي

في مناطق نائية.. ضمن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز الملك عبدالعزيز لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة تاجورا بجمهورية جيبوتي التابع لسفارة المملكة بتوزيع 300 سلة غذائية استفاد منها ما يزيد عن ثلاثة آلاف شخص من الفقراء والمحتاجين في المناطق النائية بضواحي المدينة.

يأتي هذا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ــ حفظه الله ــ لتفطير الصائمين لعام 1441ھـ، الذي تواصل الوزارة تنفيذه وفق الإجراءات الاحترازية وبمنظومة متكاملة لتحقيق أهداف البرنامج وشمولية المستفيدين منه.

وشارك في الإشراف والتوزيع للسلال الرمضانية مدير مركز الملك عبدالعزيز لتحفيظ القرآن الكريم الشيخ محمد معيض الشيباني، ومحافظ مدينة تاجورا السيد حسن دابلي أحمد، وعدد من منسوبي المركز .

من جانبه، قال محافظ مدينة تاجورا السيد حسن دابلي أحمد إن المملكة ضربت أروع الأمثلة في العطاء والتضحية وقت الأزمات والكوارث التي تحل بالعالم بتقديم الغالي والنفيس في سبيل مساعدة المسلمين والوقوف معهم في مختلف قضاياهم لاسيما ما يساهم في وحدتهم واتحادهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإسلامية" توزع سلالًا غذائية رمضانية على 3 آلاف محتاج وفقير بجيبوتي
سبق

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز الملك عبدالعزيز لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة تاجورا بجمهورية جيبوتي التابع لسفارة المملكة بتوزيع 300 سلة غذائية استفاد منها ما يزيد عن ثلاثة آلاف شخص من الفقراء والمحتاجين في المناطق النائية بضواحي المدينة.

يأتي هذا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ــ حفظه الله ــ لتفطير الصائمين لعام 1441ھـ، الذي تواصل الوزارة تنفيذه وفق الإجراءات الاحترازية وبمنظومة متكاملة لتحقيق أهداف البرنامج وشمولية المستفيدين منه.

وشارك في الإشراف والتوزيع للسلال الرمضانية مدير مركز الملك عبدالعزيز لتحفيظ القرآن الكريم الشيخ محمد معيض الشيباني، ومحافظ مدينة تاجورا السيد حسن دابلي أحمد، وعدد من منسوبي المركز .

من جانبه، قال محافظ مدينة تاجورا السيد حسن دابلي أحمد إن المملكة ضربت أروع الأمثلة في العطاء والتضحية وقت الأزمات والكوارث التي تحل بالعالم بتقديم الغالي والنفيس في سبيل مساعدة المسلمين والوقوف معهم في مختلف قضاياهم لاسيما ما يساهم في وحدتهم واتحادهم.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
05:56 PM

"الإسلامية" توزع سلالًا غذائية رمضانية على 3 آلاف محتاج وفقير بجيبوتي

في مناطق نائية.. ضمن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين

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عبدالله العنزي - الرياض
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قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز الملك عبدالعزيز لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة تاجورا بجمهورية جيبوتي التابع لسفارة المملكة بتوزيع 300 سلة غذائية استفاد منها ما يزيد عن ثلاثة آلاف شخص من الفقراء والمحتاجين في المناطق النائية بضواحي المدينة.

يأتي هذا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ــ حفظه الله ــ لتفطير الصائمين لعام 1441ھـ، الذي تواصل الوزارة تنفيذه وفق الإجراءات الاحترازية وبمنظومة متكاملة لتحقيق أهداف البرنامج وشمولية المستفيدين منه.

وشارك في الإشراف والتوزيع للسلال الرمضانية مدير مركز الملك عبدالعزيز لتحفيظ القرآن الكريم الشيخ محمد معيض الشيباني، ومحافظ مدينة تاجورا السيد حسن دابلي أحمد، وعدد من منسوبي المركز .

من جانبه، قال محافظ مدينة تاجورا السيد حسن دابلي أحمد إن المملكة ضربت أروع الأمثلة في العطاء والتضحية وقت الأزمات والكوارث التي تحل بالعالم بتقديم الغالي والنفيس في سبيل مساعدة المسلمين والوقوف معهم في مختلف قضاياهم لاسيما ما يساهم في وحدتهم واتحادهم.

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