النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

علاقة تكاملية بين "العلاج الطبيعي" بمجمع الملك فيصل بالطائف وأسرة مريض تعيده إلى المشي

على مدار عام ونصف

أصيب بشلل نصفي في الأطراف السفلية بسبب ورم عصبي أدى إلى ضعف في العضلات وعدم القدرة على الحركة تمامًا.. تستعرض "سبق" قصة "أحمد" المريض البالغ من العمر 47 عامًا والذي حضر إلى مجمع الملك فيصل بالطائف قبل عام ونصف.

وكان المريض يمر بحالة اكتئاب شديد، وتم تقديم الدعم النفسي له أولًا للخروج به من حالة الاكتئاب، وتم تسجيله في الرعاية الصحية المنزلية.

وبدأ فريق العلاج الطبيعي بالمجمع المداومة على العلاج الطبيعي المكثف، وسط دعم منقطع لنظير من أسرته، وعلى مدار العام والنصف استطاع الفريق أن يُخرج "أحمد" من عزلته، وأن يعيده إلى حياته الطبيعية، واستطاع المريض أن يمشي على قدميه بدون أي مساعدة بعد أن وصلت نسبة التحسن لديه إلى أكثر من 90%.

وتعتبر هذه الحالة من الحالات التي أثبت الطب المنزلي أهميته من خلال التكامل بين الفِرَق الطبية والأسرة؛ باعتبار أن الأخيرة من ضمن مقومات التحسن والشفاء بإذن الله تعالى.

تجدر الإشارة إلى أن قسم العلاج الطبيعي بمجمع الملك فيصل من الأقسام المتطورة؛ حيث يضم مختلف التجهيزات الطبية الحديثة، إضافة إلى الكوادر البشرية المؤهلة في تخصصات مختلفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
علاقة تكاملية بين "العلاج الطبيعي" بمجمع الملك فيصل بالطائف وأسرة مريض تعيده إلى المشي
سبق

أصيب بشلل نصفي في الأطراف السفلية بسبب ورم عصبي أدى إلى ضعف في العضلات وعدم القدرة على الحركة تمامًا.. تستعرض "سبق" قصة "أحمد" المريض البالغ من العمر 47 عامًا والذي حضر إلى مجمع الملك فيصل بالطائف قبل عام ونصف.

وكان المريض يمر بحالة اكتئاب شديد، وتم تقديم الدعم النفسي له أولًا للخروج به من حالة الاكتئاب، وتم تسجيله في الرعاية الصحية المنزلية.

وبدأ فريق العلاج الطبيعي بالمجمع المداومة على العلاج الطبيعي المكثف، وسط دعم منقطع لنظير من أسرته، وعلى مدار العام والنصف استطاع الفريق أن يُخرج "أحمد" من عزلته، وأن يعيده إلى حياته الطبيعية، واستطاع المريض أن يمشي على قدميه بدون أي مساعدة بعد أن وصلت نسبة التحسن لديه إلى أكثر من 90%.

وتعتبر هذه الحالة من الحالات التي أثبت الطب المنزلي أهميته من خلال التكامل بين الفِرَق الطبية والأسرة؛ باعتبار أن الأخيرة من ضمن مقومات التحسن والشفاء بإذن الله تعالى.

تجدر الإشارة إلى أن قسم العلاج الطبيعي بمجمع الملك فيصل من الأقسام المتطورة؛ حيث يضم مختلف التجهيزات الطبية الحديثة، إضافة إلى الكوادر البشرية المؤهلة في تخصصات مختلفة.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
07:18 PM

علاقة تكاملية بين "العلاج الطبيعي" بمجمع الملك فيصل بالطائف وأسرة مريض تعيده إلى المشي

على مدار عام ونصف

A A A
فهد العتيبي - الطائف
2
1,768

أصيب بشلل نصفي في الأطراف السفلية بسبب ورم عصبي أدى إلى ضعف في العضلات وعدم القدرة على الحركة تمامًا.. تستعرض "سبق" قصة "أحمد" المريض البالغ من العمر 47 عامًا والذي حضر إلى مجمع الملك فيصل بالطائف قبل عام ونصف.

وكان المريض يمر بحالة اكتئاب شديد، وتم تقديم الدعم النفسي له أولًا للخروج به من حالة الاكتئاب، وتم تسجيله في الرعاية الصحية المنزلية.

وبدأ فريق العلاج الطبيعي بالمجمع المداومة على العلاج الطبيعي المكثف، وسط دعم منقطع لنظير من أسرته، وعلى مدار العام والنصف استطاع الفريق أن يُخرج "أحمد" من عزلته، وأن يعيده إلى حياته الطبيعية، واستطاع المريض أن يمشي على قدميه بدون أي مساعدة بعد أن وصلت نسبة التحسن لديه إلى أكثر من 90%.

وتعتبر هذه الحالة من الحالات التي أثبت الطب المنزلي أهميته من خلال التكامل بين الفِرَق الطبية والأسرة؛ باعتبار أن الأخيرة من ضمن مقومات التحسن والشفاء بإذن الله تعالى.

تجدر الإشارة إلى أن قسم العلاج الطبيعي بمجمع الملك فيصل من الأقسام المتطورة؛ حيث يضم مختلف التجهيزات الطبية الحديثة، إضافة إلى الكوادر البشرية المؤهلة في تخصصات مختلفة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,139
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,799
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,688
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,398

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة