النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انطلاق ملتقى الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة مع أسرهم.. غدًا

تنظمه "الموارد البشرية" والمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية

تنظم وزارة الموارد البشرية والمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية ملتقى الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة مع أسرهم، برعاية نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجد بن عبد الرحيم الغانمي، والمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية.

ويُقام الملتقى ضمن الحملة الإعلامية "#مكاني _بينكم" عبر منصة الاتصال المرئي في كافة أنحاء المملكة وبالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل. نحو عالم شامل ومستدام للأشخاص ذوي الإعاقة يمكن الوصول إليه بعد كوفيد - 19 "، خلال يومي 2-3 ديسمبر -2020 .

ويهدف الملتقى إلى تسهيل تقديم خدمات الدعم الاجتماعي لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق برامج الإرشاد الأسري وبناء رسائل إعلامية إيجابية توضّح دور الأسرة واحتواء أبنائهم وما يحققه ذلك من بناء مجتمع متوازن لكافة أفراده.

ويركز كذلك على رفع الوعي وتعزيز شعور الأشخاص ذوي الإعاقة وتثقيف أفراد المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث دمجهم وتمكينهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انطلاق ملتقى الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة مع أسرهم.. غدًا
سبق

تنظم وزارة الموارد البشرية والمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية ملتقى الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة مع أسرهم، برعاية نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجد بن عبد الرحيم الغانمي، والمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية.

ويُقام الملتقى ضمن الحملة الإعلامية "#مكاني _بينكم" عبر منصة الاتصال المرئي في كافة أنحاء المملكة وبالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل. نحو عالم شامل ومستدام للأشخاص ذوي الإعاقة يمكن الوصول إليه بعد كوفيد - 19 "، خلال يومي 2-3 ديسمبر -2020 .

ويهدف الملتقى إلى تسهيل تقديم خدمات الدعم الاجتماعي لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق برامج الإرشاد الأسري وبناء رسائل إعلامية إيجابية توضّح دور الأسرة واحتواء أبنائهم وما يحققه ذلك من بناء مجتمع متوازن لكافة أفراده.

ويركز كذلك على رفع الوعي وتعزيز شعور الأشخاص ذوي الإعاقة وتثقيف أفراد المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث دمجهم وتمكينهم.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
04:52 PM

انطلاق ملتقى الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة مع أسرهم.. غدًا

تنظمه "الموارد البشرية" والمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
172

تنظم وزارة الموارد البشرية والمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية ملتقى الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة مع أسرهم، برعاية نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجد بن عبد الرحيم الغانمي، والمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية.

ويُقام الملتقى ضمن الحملة الإعلامية "#مكاني _بينكم" عبر منصة الاتصال المرئي في كافة أنحاء المملكة وبالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل. نحو عالم شامل ومستدام للأشخاص ذوي الإعاقة يمكن الوصول إليه بعد كوفيد - 19 "، خلال يومي 2-3 ديسمبر -2020 .

ويهدف الملتقى إلى تسهيل تقديم خدمات الدعم الاجتماعي لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق برامج الإرشاد الأسري وبناء رسائل إعلامية إيجابية توضّح دور الأسرة واحتواء أبنائهم وما يحققه ذلك من بناء مجتمع متوازن لكافة أفراده.

ويركز كذلك على رفع الوعي وتعزيز شعور الأشخاص ذوي الإعاقة وتثقيف أفراد المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث دمجهم وتمكينهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,250
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,333
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,009
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,705

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عینه على راتبي!!

زوجي عینه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة