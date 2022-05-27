"هلال مكة" يعلن خطته للعشر الأواخر.. فرق ميدانية ومتطوعون لتغطية المنطقة المركزية

تغطي الجهات الأربع للحرم المكي بفرق إسعافية على مدار الساعة

كشف مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبيد بن مسحل العتيبي عن خطة الهيئة للعشر الأواخر من رمضان؛ من خلال تغطية كل الفرق الميدانية للحرم وساحاته على مدار الساعة.

وتفصيلاً، أوضح "العتيبي" أن خطة الهيئة للعشر الأواخر من رمضان المبارك تتمثل في زيادة الفرق في الحرم المكي الشريف وذلك لازدياد أعداد زوار مكة المكرمة وازدياد زوار بيت الله الحرام.

وقال إن الخطة تتلخص في التالي: تغطية جميع الجهات الأربع للحرم المكي بفرق إسعافية على مدار 24 ساعة، وتغطية مواقف حجوزات السيارات الخمسة بمراكز إسعافية على مدار الساعة، وتغطية مواقف النقل العام الخاص بنقل المعتمرين بفرق إسعافية.

وأضاف: دعمت الهيئة المنطقة المركزية بعدد 5 فرق دراجات نارية تعمل في الفترة المسائية، بالإضافة إلى زيادة عدد فرق العنايات الطبية المزودة بعددٍ من الأطباء والاختصاصيين، حيث تدعم المنطقة المركزية وما جاورها، إلى جانب دعم الفرق الإسعافية المتمركزة في المنطقة المركزية بعدد 5 مراكز إسعافية إذا دعت الحاجة إلى ذلك وهي أقرب المراكز للحرم المكي.

وتابع: يعمل بالحرم المكي عدد 4 مراكز إسعافية موزعة منها نقاط تمركز تصل إلى 8 نقاط مدعمة بفريق التطوع، إلى جانب توزيع المتطوعين داخل الحرم وخارجه لتشكيل فرق إسعافية على مدار الساعة.