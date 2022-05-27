النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هلال مكة" يعلن خطته للعشر الأواخر.. فرق ميدانية ومتطوعون لتغطية المنطقة المركزية

تغطي الجهات الأربع للحرم المكي بفرق إسعافية على مدار الساعة

كشف مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبيد بن مسحل العتيبي عن خطة الهيئة للعشر الأواخر من رمضان؛ من خلال تغطية كل الفرق الميدانية للحرم وساحاته على مدار الساعة.

وتفصيلاً، أوضح "العتيبي" أن خطة الهيئة للعشر الأواخر من رمضان المبارك تتمثل في زيادة الفرق في الحرم المكي الشريف وذلك لازدياد أعداد زوار مكة المكرمة وازدياد زوار بيت الله الحرام.

وقال إن الخطة تتلخص في التالي: تغطية جميع الجهات الأربع للحرم المكي بفرق إسعافية على مدار 24 ساعة، وتغطية مواقف حجوزات السيارات الخمسة بمراكز إسعافية على مدار الساعة، وتغطية مواقف النقل العام الخاص بنقل المعتمرين بفرق إسعافية.

وأضاف: دعمت الهيئة المنطقة المركزية بعدد 5 فرق دراجات نارية تعمل في الفترة المسائية، بالإضافة إلى زيادة عدد فرق العنايات الطبية المزودة بعددٍ من الأطباء والاختصاصيين، حيث تدعم المنطقة المركزية وما جاورها، إلى جانب دعم الفرق الإسعافية المتمركزة في المنطقة المركزية بعدد 5 مراكز إسعافية إذا دعت الحاجة إلى ذلك وهي أقرب المراكز للحرم المكي.

وتابع: يعمل بالحرم المكي عدد 4 مراكز إسعافية موزعة منها نقاط تمركز تصل إلى 8 نقاط مدعمة بفريق التطوع، إلى جانب توزيع المتطوعين داخل الحرم وخارجه لتشكيل فرق إسعافية على مدار الساعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هلال مكة" يعلن خطته للعشر الأواخر.. فرق ميدانية ومتطوعون لتغطية المنطقة المركزية
سبق

كشف مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبيد بن مسحل العتيبي عن خطة الهيئة للعشر الأواخر من رمضان؛ من خلال تغطية كل الفرق الميدانية للحرم وساحاته على مدار الساعة.

وتفصيلاً، أوضح "العتيبي" أن خطة الهيئة للعشر الأواخر من رمضان المبارك تتمثل في زيادة الفرق في الحرم المكي الشريف وذلك لازدياد أعداد زوار مكة المكرمة وازدياد زوار بيت الله الحرام.

وقال إن الخطة تتلخص في التالي: تغطية جميع الجهات الأربع للحرم المكي بفرق إسعافية على مدار 24 ساعة، وتغطية مواقف حجوزات السيارات الخمسة بمراكز إسعافية على مدار الساعة، وتغطية مواقف النقل العام الخاص بنقل المعتمرين بفرق إسعافية.

وأضاف: دعمت الهيئة المنطقة المركزية بعدد 5 فرق دراجات نارية تعمل في الفترة المسائية، بالإضافة إلى زيادة عدد فرق العنايات الطبية المزودة بعددٍ من الأطباء والاختصاصيين، حيث تدعم المنطقة المركزية وما جاورها، إلى جانب دعم الفرق الإسعافية المتمركزة في المنطقة المركزية بعدد 5 مراكز إسعافية إذا دعت الحاجة إلى ذلك وهي أقرب المراكز للحرم المكي.

وتابع: يعمل بالحرم المكي عدد 4 مراكز إسعافية موزعة منها نقاط تمركز تصل إلى 8 نقاط مدعمة بفريق التطوع، إلى جانب توزيع المتطوعين داخل الحرم وخارجه لتشكيل فرق إسعافية على مدار الساعة.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
02:08 AM

"هلال مكة" يعلن خطته للعشر الأواخر.. فرق ميدانية ومتطوعون لتغطية المنطقة المركزية

تغطي الجهات الأربع للحرم المكي بفرق إسعافية على مدار الساعة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
606

كشف مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبيد بن مسحل العتيبي عن خطة الهيئة للعشر الأواخر من رمضان؛ من خلال تغطية كل الفرق الميدانية للحرم وساحاته على مدار الساعة.

وتفصيلاً، أوضح "العتيبي" أن خطة الهيئة للعشر الأواخر من رمضان المبارك تتمثل في زيادة الفرق في الحرم المكي الشريف وذلك لازدياد أعداد زوار مكة المكرمة وازدياد زوار بيت الله الحرام.

وقال إن الخطة تتلخص في التالي: تغطية جميع الجهات الأربع للحرم المكي بفرق إسعافية على مدار 24 ساعة، وتغطية مواقف حجوزات السيارات الخمسة بمراكز إسعافية على مدار الساعة، وتغطية مواقف النقل العام الخاص بنقل المعتمرين بفرق إسعافية.

وأضاف: دعمت الهيئة المنطقة المركزية بعدد 5 فرق دراجات نارية تعمل في الفترة المسائية، بالإضافة إلى زيادة عدد فرق العنايات الطبية المزودة بعددٍ من الأطباء والاختصاصيين، حيث تدعم المنطقة المركزية وما جاورها، إلى جانب دعم الفرق الإسعافية المتمركزة في المنطقة المركزية بعدد 5 مراكز إسعافية إذا دعت الحاجة إلى ذلك وهي أقرب المراكز للحرم المكي.

وتابع: يعمل بالحرم المكي عدد 4 مراكز إسعافية موزعة منها نقاط تمركز تصل إلى 8 نقاط مدعمة بفريق التطوع، إلى جانب توزيع المتطوعين داخل الحرم وخارجه لتشكيل فرق إسعافية على مدار الساعة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,911
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,852
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,157
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,483

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة