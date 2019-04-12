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النيابة الكويتية تُقرر حبس "صحفي" 15 يومًا بتهمة الإساءة لمصر

في تغريدات على "تويتر"

قررت النيابة العامة الكويتية حبس الصحفي مبارك البغيلي، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة الإساءة إلى الدولة المصرية بتغريدات على "تويتر".

كانت النيابة الكويتية قد استدعت قبل يومين "البغيلي"، بتهمة استخدام حسابه الشخصي في "تويتر" للإساءة لمصر، وأعلنت أنه بثّ أكاذيب لا أساس لها من الصحة، وهدفها الإساءة للعلاقات الطيبة بين شعبي البلدين.

وقد تلقّى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أول أمس الجمعة، اتصالًا هاتفيًّا من نظيره الكويتي أحمد الناصر الصباح، وأعرَبَ الجانبان عن عدم ارتياحهما ورفضهما التام للمحاولات المسيئة والهادفة إلى المساس بالعلاقات الأخوية بين البلدين أو التطاول على مرتكزاتها.

الكويت النيابة العامة الكويتية

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النيابة الكويتية تُقرر حبس "صحفي" 15 يومًا بتهمة الإساءة لمصر
سبق

قررت النيابة العامة الكويتية حبس الصحفي مبارك البغيلي، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة الإساءة إلى الدولة المصرية بتغريدات على "تويتر".

كانت النيابة الكويتية قد استدعت قبل يومين "البغيلي"، بتهمة استخدام حسابه الشخصي في "تويتر" للإساءة لمصر، وأعلنت أنه بثّ أكاذيب لا أساس لها من الصحة، وهدفها الإساءة للعلاقات الطيبة بين شعبي البلدين.

وقد تلقّى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أول أمس الجمعة، اتصالًا هاتفيًّا من نظيره الكويتي أحمد الناصر الصباح، وأعرَبَ الجانبان عن عدم ارتياحهما ورفضهما التام للمحاولات المسيئة والهادفة إلى المساس بالعلاقات الأخوية بين البلدين أو التطاول على مرتكزاتها.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
08:30 AM

النيابة الكويتية تُقرر حبس "صحفي" 15 يومًا بتهمة الإساءة لمصر

في تغريدات على "تويتر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت النيابة العامة الكويتية حبس الصحفي مبارك البغيلي، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة الإساءة إلى الدولة المصرية بتغريدات على "تويتر".

كانت النيابة الكويتية قد استدعت قبل يومين "البغيلي"، بتهمة استخدام حسابه الشخصي في "تويتر" للإساءة لمصر، وأعلنت أنه بثّ أكاذيب لا أساس لها من الصحة، وهدفها الإساءة للعلاقات الطيبة بين شعبي البلدين.

وقد تلقّى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أول أمس الجمعة، اتصالًا هاتفيًّا من نظيره الكويتي أحمد الناصر الصباح، وأعرَبَ الجانبان عن عدم ارتياحهما ورفضهما التام للمحاولات المسيئة والهادفة إلى المساس بالعلاقات الأخوية بين البلدين أو التطاول على مرتكزاتها.

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