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"الأرصاد": تبقى درجات الحرارة العظمى في معدل يصل إلى 49 درجة مئوية على الشرقية

سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات ومنطقة المدينة المنوّرة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات: جيزان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنوّرة، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى في معدل يصل إلى 49 درجة مئوية على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وتكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": تبقى درجات الحرارة العظمى في معدل يصل إلى 49 درجة مئوية على الشرقية
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات: جيزان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنوّرة، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى في معدل يصل إلى 49 درجة مئوية على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وتكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
08:11 AM

"الأرصاد": تبقى درجات الحرارة العظمى في معدل يصل إلى 49 درجة مئوية على الشرقية

سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات ومنطقة المدينة المنوّرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات: جيزان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنوّرة، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى في معدل يصل إلى 49 درجة مئوية على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وتكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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