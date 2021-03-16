النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 354 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 204 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمانة جدة تغلق 99 منشأة تجارية خالفت التدابير الوقائية

بعد تنفيذ 4310 جولات ضمن حملات الرقابة الميدانية

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 4312 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 99 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية.

جاء ذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 159 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.


أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة جدة تغلق 99 منشأة تجارية خالفت التدابير الوقائية
سبق

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 4312 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 99 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية.

جاء ذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 159 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.


16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
02:20 PM

أمانة جدة تغلق 99 منشأة تجارية خالفت التدابير الوقائية

بعد تنفيذ 4310 جولات ضمن حملات الرقابة الميدانية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
195

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 4312 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 99 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية.

جاء ذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 159 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,133
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,281
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,108
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,457

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة