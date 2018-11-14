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"آل كركمان" يشهد بث دروس مباشرة بين تعليم عسير وصبيا

عبر بوابة المستقبل في المدارس النموذجية بأبها

شهد مدير عام التعليم بمنطقة عسير، جلوي آل كركمان، صباح اليوم الأربعاء، انطلاق بث دروس مباشرة، عبر بوابة المستقبل بين تعليم عسير وصبيا، في المدارس النموذجية بأبها.

جاء ذلك بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية سعد الجوني، وعدد من قيادات التعليم في المنطقة.

وقال "آل كركمان" إنه يجب مواكبة التغير والتطور في التقنية؛ لتطبيق التحول الرقمي والاستفادة منها بما يلبي حاجات الطلاب والطالبات، في إطار إيجاد بيئة تربوية تعليمية متكاملة من خلال الحلول التقنية والإلكترونية للتواصل مع الطالب وأولياء الأمور.

وأشار إلى أنه بمقدور المعلم أن يوفر هذه البيئة ويتفاعل مع المعطيات الأساسية في المنهج والنشاطات العلمية والتعليمية؛ لتقديم نماذج مختلفة من عمليات التعلم، موضحًا أن المعلومة لم تعد محصورة بين جدران الفصل الأربعة، ومن ثم يجب دعم المتعلمين لتنمية مهاراتهم عبر فضاءات أرحب في عالم يتسم بالتغير المتسارع.

واطلع "آل كركمان" على سير الحصص الدراسية في المدرسة، وكرم عدداً من الطلاب المتميزين في الأنشطة، بحضور مدير مكتب التعليم بوسط أبها الدكتور فايز الأسمري، وقائد المدرسة أحمد عبدالمتعالي.

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"آل كركمان" يشهد بث دروس مباشرة بين تعليم عسير وصبيا
سبق

شهد مدير عام التعليم بمنطقة عسير، جلوي آل كركمان، صباح اليوم الأربعاء، انطلاق بث دروس مباشرة، عبر بوابة المستقبل بين تعليم عسير وصبيا، في المدارس النموذجية بأبها.

جاء ذلك بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية سعد الجوني، وعدد من قيادات التعليم في المنطقة.

وقال "آل كركمان" إنه يجب مواكبة التغير والتطور في التقنية؛ لتطبيق التحول الرقمي والاستفادة منها بما يلبي حاجات الطلاب والطالبات، في إطار إيجاد بيئة تربوية تعليمية متكاملة من خلال الحلول التقنية والإلكترونية للتواصل مع الطالب وأولياء الأمور.

وأشار إلى أنه بمقدور المعلم أن يوفر هذه البيئة ويتفاعل مع المعطيات الأساسية في المنهج والنشاطات العلمية والتعليمية؛ لتقديم نماذج مختلفة من عمليات التعلم، موضحًا أن المعلومة لم تعد محصورة بين جدران الفصل الأربعة، ومن ثم يجب دعم المتعلمين لتنمية مهاراتهم عبر فضاءات أرحب في عالم يتسم بالتغير المتسارع.

واطلع "آل كركمان" على سير الحصص الدراسية في المدرسة، وكرم عدداً من الطلاب المتميزين في الأنشطة، بحضور مدير مكتب التعليم بوسط أبها الدكتور فايز الأسمري، وقائد المدرسة أحمد عبدالمتعالي.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
04:26 PM

"آل كركمان" يشهد بث دروس مباشرة بين تعليم عسير وصبيا

عبر بوابة المستقبل في المدارس النموذجية بأبها

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بندر آل عوض - عسير
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شهد مدير عام التعليم بمنطقة عسير، جلوي آل كركمان، صباح اليوم الأربعاء، انطلاق بث دروس مباشرة، عبر بوابة المستقبل بين تعليم عسير وصبيا، في المدارس النموذجية بأبها.

جاء ذلك بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية سعد الجوني، وعدد من قيادات التعليم في المنطقة.

وقال "آل كركمان" إنه يجب مواكبة التغير والتطور في التقنية؛ لتطبيق التحول الرقمي والاستفادة منها بما يلبي حاجات الطلاب والطالبات، في إطار إيجاد بيئة تربوية تعليمية متكاملة من خلال الحلول التقنية والإلكترونية للتواصل مع الطالب وأولياء الأمور.

وأشار إلى أنه بمقدور المعلم أن يوفر هذه البيئة ويتفاعل مع المعطيات الأساسية في المنهج والنشاطات العلمية والتعليمية؛ لتقديم نماذج مختلفة من عمليات التعلم، موضحًا أن المعلومة لم تعد محصورة بين جدران الفصل الأربعة، ومن ثم يجب دعم المتعلمين لتنمية مهاراتهم عبر فضاءات أرحب في عالم يتسم بالتغير المتسارع.

واطلع "آل كركمان" على سير الحصص الدراسية في المدرسة، وكرم عدداً من الطلاب المتميزين في الأنشطة، بحضور مدير مكتب التعليم بوسط أبها الدكتور فايز الأسمري، وقائد المدرسة أحمد عبدالمتعالي.

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