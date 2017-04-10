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"الصحة" : تسجيل 364 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3651

تايلاند تسجّل وفاة و50 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي عدد المصابين إلى 2473 حالةً

سجّلت السلطات التايلاندية حالة وفاة و50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وصرّح المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة الأزمة تاوسين ويسانويوتين؛ بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في تايلاند بلغت 33 حالة، مشيراً إلى أن الضحية الجديدة امرأة في سن 43 عاماً.

وقال "ويسانويوتين"؛ للصحفيين، إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 2473 حالةً.

فيروس كورونا الجديد تايلاند

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تايلاند تسجّل وفاة و50 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّلت السلطات التايلاندية حالة وفاة و50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وصرّح المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة الأزمة تاوسين ويسانويوتين؛ بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في تايلاند بلغت 33 حالة، مشيراً إلى أن الضحية الجديدة امرأة في سن 43 عاماً.

وقال "ويسانويوتين"؛ للصحفيين، إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 2473 حالةً.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
01:56 PM

تايلاند تسجّل وفاة و50 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي عدد المصابين إلى 2473 حالةً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بانكوك
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سجّلت السلطات التايلاندية حالة وفاة و50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وصرّح المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة الأزمة تاوسين ويسانويوتين؛ بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في تايلاند بلغت 33 حالة، مشيراً إلى أن الضحية الجديدة امرأة في سن 43 عاماً.

وقال "ويسانويوتين"؛ للصحفيين، إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 2473 حالةً.

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