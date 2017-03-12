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علماء بريطانيون يوصون الحكومة بعدم حظر السفر بسبب "كورونا"

بعد أن فرضت واشنطن قيوداً على التوجه والقدوم من أوروبا

ذكر متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الخميس)، أن علماء بريطانيين لا يوصون الحكومة بفرض حظر سفر على غرار الولايات المتحدة؛ لمنع تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيودًا على السفر من أوروبا.

وأشار المتحدث إلى أن الأمر يرجع لدول أخرى لتحديد كيفية الاستجابة للتفشي، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه وباء عالمي، وفقاً لـ"رويترز".

وقال المتحدث للصحفيين: "النصيحة التي تلقيناها هي أن هذه خطوة لا يوصون باتخاذها".

فيروس كورونا الجديد

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علماء بريطانيون يوصون الحكومة بعدم حظر السفر بسبب "كورونا"
سبق

ذكر متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الخميس)، أن علماء بريطانيين لا يوصون الحكومة بفرض حظر سفر على غرار الولايات المتحدة؛ لمنع تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيودًا على السفر من أوروبا.

وأشار المتحدث إلى أن الأمر يرجع لدول أخرى لتحديد كيفية الاستجابة للتفشي، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه وباء عالمي، وفقاً لـ"رويترز".

وقال المتحدث للصحفيين: "النصيحة التي تلقيناها هي أن هذه خطوة لا يوصون باتخاذها".

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
04:52 PM
اخر تعديل
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
06:21 PM

علماء بريطانيون يوصون الحكومة بعدم حظر السفر بسبب "كورونا"

بعد أن فرضت واشنطن قيوداً على التوجه والقدوم من أوروبا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الخميس)، أن علماء بريطانيين لا يوصون الحكومة بفرض حظر سفر على غرار الولايات المتحدة؛ لمنع تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيودًا على السفر من أوروبا.

وأشار المتحدث إلى أن الأمر يرجع لدول أخرى لتحديد كيفية الاستجابة للتفشي، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه وباء عالمي، وفقاً لـ"رويترز".

وقال المتحدث للصحفيين: "النصيحة التي تلقيناها هي أن هذه خطوة لا يوصون باتخاذها".

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