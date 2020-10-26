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الرئيس القيرغيزي: الندوة العالمية للشباب الإسلامي وطّدت علاقتنا مع السعودية

أشاد بالمشاريع والبرامج التنموية التي دعمت مسيرة التنمية على مختلف الأصعدة

‬ أثنى رئيس جمهورية قيرغيزيا صادر جباروف على جهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي المتواصلة في بلاده، وسعيها الدؤوب في خدمة شرائح المجتمع القيرغيزي، عبر مشروعاتها وبرامجها التنموية الي كان لها أثرها الفاعل في دعم مسيرة التنمية على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك لدى افتتاحه لمركز الإخاء الإسلامي الذي أقامته الندوة العالمية في منطقة ميقان بالعاصمة بيشكيك، حيث أكد على مكانة الندوة وأهميتها لدى الشعب القرغيزي وأنها من أكبر المؤسسات التي تقدم دعمًا حقيقيًا في بلاده وأنها كانت إلى جانبها دومًا في المواقف الصعبة والأزمات الشديدة.

وقال "جباروف": مشروعات الندوة تلبي احتياجات الشعب القرغيزي، ومن بين مشروعاتها هذا المركز الذي يخدم ميادين الصحة والتعليم والمياه وهو ما تسعى إلى تحقيقه الدولة لخدمة المواطنين.

وأضاف: نقدر جهود الندوة العالمية ودعم المملكة العربية السعودية السخي ونتطلع ونرحب بمزيد من هذه الإنجازات التي تجسد عطاء بلاد الحرمين الشريفين.

من ناحيته، قدم الأمين العام للندوة العالمية د. صالح الوهيبي شكره وامتنانه الكبير للمملكة حكومة وشعبًا على دعم هذا الإنجاز الكبير، الذي جسد الدور الإنساني للمملكة وحرصها على نشر الخير بين شعوب الأرض.

ويأتي مركز الإخاء على مساحة (2900)م ليضم مسجدًا ومصلى نساء ومدرسة تعليمية ومركزًا صحيًا وبئرا وساحة كبيرة، ولأهميته في هذه المنطقة حظي بعناية ومشاركة رئيس الدولة في افتتاحه وتدشينه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرئيس القيرغيزي: الندوة العالمية للشباب الإسلامي وطّدت علاقتنا مع السعودية
سبق

‬ أثنى رئيس جمهورية قيرغيزيا صادر جباروف على جهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي المتواصلة في بلاده، وسعيها الدؤوب في خدمة شرائح المجتمع القيرغيزي، عبر مشروعاتها وبرامجها التنموية الي كان لها أثرها الفاعل في دعم مسيرة التنمية على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك لدى افتتاحه لمركز الإخاء الإسلامي الذي أقامته الندوة العالمية في منطقة ميقان بالعاصمة بيشكيك، حيث أكد على مكانة الندوة وأهميتها لدى الشعب القرغيزي وأنها من أكبر المؤسسات التي تقدم دعمًا حقيقيًا في بلاده وأنها كانت إلى جانبها دومًا في المواقف الصعبة والأزمات الشديدة.

وقال "جباروف": مشروعات الندوة تلبي احتياجات الشعب القرغيزي، ومن بين مشروعاتها هذا المركز الذي يخدم ميادين الصحة والتعليم والمياه وهو ما تسعى إلى تحقيقه الدولة لخدمة المواطنين.

وأضاف: نقدر جهود الندوة العالمية ودعم المملكة العربية السعودية السخي ونتطلع ونرحب بمزيد من هذه الإنجازات التي تجسد عطاء بلاد الحرمين الشريفين.

من ناحيته، قدم الأمين العام للندوة العالمية د. صالح الوهيبي شكره وامتنانه الكبير للمملكة حكومة وشعبًا على دعم هذا الإنجاز الكبير، الذي جسد الدور الإنساني للمملكة وحرصها على نشر الخير بين شعوب الأرض.

ويأتي مركز الإخاء على مساحة (2900)م ليضم مسجدًا ومصلى نساء ومدرسة تعليمية ومركزًا صحيًا وبئرا وساحة كبيرة، ولأهميته في هذه المنطقة حظي بعناية ومشاركة رئيس الدولة في افتتاحه وتدشينه.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
05:52 PM

الرئيس القيرغيزي: الندوة العالمية للشباب الإسلامي وطّدت علاقتنا مع السعودية

أشاد بالمشاريع والبرامج التنموية التي دعمت مسيرة التنمية على مختلف الأصعدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬ أثنى رئيس جمهورية قيرغيزيا صادر جباروف على جهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي المتواصلة في بلاده، وسعيها الدؤوب في خدمة شرائح المجتمع القيرغيزي، عبر مشروعاتها وبرامجها التنموية الي كان لها أثرها الفاعل في دعم مسيرة التنمية على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك لدى افتتاحه لمركز الإخاء الإسلامي الذي أقامته الندوة العالمية في منطقة ميقان بالعاصمة بيشكيك، حيث أكد على مكانة الندوة وأهميتها لدى الشعب القرغيزي وأنها من أكبر المؤسسات التي تقدم دعمًا حقيقيًا في بلاده وأنها كانت إلى جانبها دومًا في المواقف الصعبة والأزمات الشديدة.

وقال "جباروف": مشروعات الندوة تلبي احتياجات الشعب القرغيزي، ومن بين مشروعاتها هذا المركز الذي يخدم ميادين الصحة والتعليم والمياه وهو ما تسعى إلى تحقيقه الدولة لخدمة المواطنين.

وأضاف: نقدر جهود الندوة العالمية ودعم المملكة العربية السعودية السخي ونتطلع ونرحب بمزيد من هذه الإنجازات التي تجسد عطاء بلاد الحرمين الشريفين.

من ناحيته، قدم الأمين العام للندوة العالمية د. صالح الوهيبي شكره وامتنانه الكبير للمملكة حكومة وشعبًا على دعم هذا الإنجاز الكبير، الذي جسد الدور الإنساني للمملكة وحرصها على نشر الخير بين شعوب الأرض.

ويأتي مركز الإخاء على مساحة (2900)م ليضم مسجدًا ومصلى نساء ومدرسة تعليمية ومركزًا صحيًا وبئرا وساحة كبيرة، ولأهميته في هذه المنطقة حظي بعناية ومشاركة رئيس الدولة في افتتاحه وتدشينه.

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