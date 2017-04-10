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"الصحة" : تسجيل 364 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3651

مجلس الوزراء الكويتي يرحب بمبادرة التحالف بوقف إطلاق النار في اليمن

أكد أن القرار يعكس إدراكًا عاليًا للظروف الدولية الطارئة

رحب مجلس الوزراء الكويتي بمبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن بوقف إطلاق النار؛ استجابة للدعوة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة.

جاء ذلك في جلسته الاستثنائية التي عقدت يوم أمس برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي؛ لمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية والاحتمالات المترتبة على استمرار هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة.

وأوضح أن القرار يعكس إدراكًا عاليًا للظروف الدولية الطارئة التي فُرضت على العالم وعلى منطقتنا بسبب انتشار فيروس كورونا، ورغبة صادقة في تجنيب المجتمع اليمني تبعات الكارثة، كما يعكس القرار رغبة صادقة في التجاوب مع الجهود الدولية الرامية إلى التفرغ لمواجهة هذه الكارثة غير المسبوقة.

وأعرب مجلس الوزراء الكويتي عن أمله في أن تتجاوب ميليشيا الحوثي مع المبادرة الإنسانية النبيلة لتشكل أساسًا لاستئناف المفاوضات وصولًا إلى الحل السياسي الشامل والدائم في اليمن برعاية الأمم المتحدة

مجلس الوزراء الكويتي مبادرة تحالف دعم الشرعية اليمن

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مجلس الوزراء الكويتي يرحب بمبادرة التحالف بوقف إطلاق النار في اليمن
سبق

رحب مجلس الوزراء الكويتي بمبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن بوقف إطلاق النار؛ استجابة للدعوة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة.

جاء ذلك في جلسته الاستثنائية التي عقدت يوم أمس برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي؛ لمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية والاحتمالات المترتبة على استمرار هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة.

وأوضح أن القرار يعكس إدراكًا عاليًا للظروف الدولية الطارئة التي فُرضت على العالم وعلى منطقتنا بسبب انتشار فيروس كورونا، ورغبة صادقة في تجنيب المجتمع اليمني تبعات الكارثة، كما يعكس القرار رغبة صادقة في التجاوب مع الجهود الدولية الرامية إلى التفرغ لمواجهة هذه الكارثة غير المسبوقة.

وأعرب مجلس الوزراء الكويتي عن أمله في أن تتجاوب ميليشيا الحوثي مع المبادرة الإنسانية النبيلة لتشكل أساسًا لاستئناف المفاوضات وصولًا إلى الحل السياسي الشامل والدائم في اليمن برعاية الأمم المتحدة

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
05:19 PM

مجلس الوزراء الكويتي يرحب بمبادرة التحالف بوقف إطلاق النار في اليمن

أكد أن القرار يعكس إدراكًا عاليًا للظروف الدولية الطارئة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رحب مجلس الوزراء الكويتي بمبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن بوقف إطلاق النار؛ استجابة للدعوة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة.

جاء ذلك في جلسته الاستثنائية التي عقدت يوم أمس برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي؛ لمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية والاحتمالات المترتبة على استمرار هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة.

وأوضح أن القرار يعكس إدراكًا عاليًا للظروف الدولية الطارئة التي فُرضت على العالم وعلى منطقتنا بسبب انتشار فيروس كورونا، ورغبة صادقة في تجنيب المجتمع اليمني تبعات الكارثة، كما يعكس القرار رغبة صادقة في التجاوب مع الجهود الدولية الرامية إلى التفرغ لمواجهة هذه الكارثة غير المسبوقة.

وأعرب مجلس الوزراء الكويتي عن أمله في أن تتجاوب ميليشيا الحوثي مع المبادرة الإنسانية النبيلة لتشكل أساسًا لاستئناف المفاوضات وصولًا إلى الحل السياسي الشامل والدائم في اليمن برعاية الأمم المتحدة

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