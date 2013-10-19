بعد منافسة عالمية.. "أكوا باور" تفوز بمشروع سعودي للطاقة المتجددة

أفضل سعر في الجولة الثالثة عند مستوى 5.6 ريالات للكيلو واط كهرباء

قالت مصادر: إن شركة أكوا باور، الوافد الجديد إلى السوق السعودي، فازت بمشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ضمن برنامج المشاريع الحكومية لقطاع الطاقة المتجددة.

ووفقًا لـCNBC، أضافت المصادر أن المشروع الذي فازت به الشركة هو مشروع الرس، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 700 ميغاواط، وأن الفوز في المناقصة جاء بعد منافسة مع شركات عالمية من بينها شركة Jinko؛ لكن الشركة السعودية قدمت السعر الأفضل في العطاء الذي نظّمه مكتب مشاريع الطاقة المتجددة.

وقدمت "أكوا باور" السعودية، أفضل سعر في الجولة الثالثة لعطاءات المكتب عند مستوى 5.6 ريالات للكيلو واط الواحد من الكهرباء.