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خلال 24 ساعة.. ليبيا تسجل 427 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة ثمانية أشخاص جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 372 ألفًا و636 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5456 وفاة.

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خلال 24 ساعة.. ليبيا تسجل 427 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات
سبق

سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة ثمانية أشخاص جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 372 ألفًا و636 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5456 وفاة.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
04:44 PM

خلال 24 ساعة.. ليبيا تسجل 427 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة ثمانية أشخاص جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 372 ألفًا و636 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5456 وفاة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,014
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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