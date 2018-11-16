النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. أجواء المنطقة الشرقية وشواطئها تجذب الزوار والمتنزهين

"سبق" رصدت ارتفاع نسبة إشغال الشقق والفنادق خلال أيام إجازة الأسبوع

جذبت الأجواء الرائعة التي تتمتع بها المنطقة الشرقية هذه الأيام الزوار والمتنزهين، وأغرتهم للخروج بعوائلهم للاستمتاع بهذه الأجواء الرائعة؛ وهو ما جعل شواطئ وحدائق المنطقة الشرقية تكتظ بالزوار والمتنزهين القادمين من مختلف المناطق والمحافظات.

ويأتي الزوار إلى المنطقة للاستمتاع بشواطئها الساحرة، مثل كورنيش الخُبر والهاف مون، وكورنيش الفناتير بمحافظة الجبيل، وكورنيش الدمام ومتنزهاتها الخلابة التي تتميز بها.

كما تتميز المنطقة الشرقية بوجود مقومات السياحة كافة من متنزهات وشواطئ ومطاعم وفنادق وشقق مفروشة، وكل ما من شأنه الترفيه عن الزائر لمدن ومحافظات المنطقة.

ورصدت "سبق" ارتفاع نسبة إشغال الشقق والفنادق خلال أيام إجازة الأسبوع، كما شهدت المطاعم والأسواق ازدحامًا شديدًا.

أما المناطق البرية كمنطقة المخيمات بالقرب من مطار الدمام ومنطقة أبو حدرية وجوسمين بالقرب من الجبيل فلم تخلُ هي الأخرى من الزوار وكثافتهم؛ إذ امتلأت بالمخيمات البرية التي انتشرت على مسافات متقاربة.

يُذكر أن المنطقة الشرقية تشهد العديد من الفعاليات الترفيهية التي تُقام خلال أيام إجازة الأسبوع في مركز إثراء، إضافة إلى العديد من المعارض المؤقتة التي تقام باستمرار في مختلف المحافظات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. أجواء المنطقة الشرقية وشواطئها تجذب الزوار والمتنزهين
سبق

جذبت الأجواء الرائعة التي تتمتع بها المنطقة الشرقية هذه الأيام الزوار والمتنزهين، وأغرتهم للخروج بعوائلهم للاستمتاع بهذه الأجواء الرائعة؛ وهو ما جعل شواطئ وحدائق المنطقة الشرقية تكتظ بالزوار والمتنزهين القادمين من مختلف المناطق والمحافظات.

ويأتي الزوار إلى المنطقة للاستمتاع بشواطئها الساحرة، مثل كورنيش الخُبر والهاف مون، وكورنيش الفناتير بمحافظة الجبيل، وكورنيش الدمام ومتنزهاتها الخلابة التي تتميز بها.

كما تتميز المنطقة الشرقية بوجود مقومات السياحة كافة من متنزهات وشواطئ ومطاعم وفنادق وشقق مفروشة، وكل ما من شأنه الترفيه عن الزائر لمدن ومحافظات المنطقة.

ورصدت "سبق" ارتفاع نسبة إشغال الشقق والفنادق خلال أيام إجازة الأسبوع، كما شهدت المطاعم والأسواق ازدحامًا شديدًا.

أما المناطق البرية كمنطقة المخيمات بالقرب من مطار الدمام ومنطقة أبو حدرية وجوسمين بالقرب من الجبيل فلم تخلُ هي الأخرى من الزوار وكثافتهم؛ إذ امتلأت بالمخيمات البرية التي انتشرت على مسافات متقاربة.

يُذكر أن المنطقة الشرقية تشهد العديد من الفعاليات الترفيهية التي تُقام خلال أيام إجازة الأسبوع في مركز إثراء، إضافة إلى العديد من المعارض المؤقتة التي تقام باستمرار في مختلف المحافظات.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
11:21 PM

بالصور.. أجواء المنطقة الشرقية وشواطئها تجذب الزوار والمتنزهين

"سبق" رصدت ارتفاع نسبة إشغال الشقق والفنادق خلال أيام إجازة الأسبوع

A A A
محمد عبيد - الدمام
0
6,675

جذبت الأجواء الرائعة التي تتمتع بها المنطقة الشرقية هذه الأيام الزوار والمتنزهين، وأغرتهم للخروج بعوائلهم للاستمتاع بهذه الأجواء الرائعة؛ وهو ما جعل شواطئ وحدائق المنطقة الشرقية تكتظ بالزوار والمتنزهين القادمين من مختلف المناطق والمحافظات.

ويأتي الزوار إلى المنطقة للاستمتاع بشواطئها الساحرة، مثل كورنيش الخُبر والهاف مون، وكورنيش الفناتير بمحافظة الجبيل، وكورنيش الدمام ومتنزهاتها الخلابة التي تتميز بها.

كما تتميز المنطقة الشرقية بوجود مقومات السياحة كافة من متنزهات وشواطئ ومطاعم وفنادق وشقق مفروشة، وكل ما من شأنه الترفيه عن الزائر لمدن ومحافظات المنطقة.

ورصدت "سبق" ارتفاع نسبة إشغال الشقق والفنادق خلال أيام إجازة الأسبوع، كما شهدت المطاعم والأسواق ازدحامًا شديدًا.

أما المناطق البرية كمنطقة المخيمات بالقرب من مطار الدمام ومنطقة أبو حدرية وجوسمين بالقرب من الجبيل فلم تخلُ هي الأخرى من الزوار وكثافتهم؛ إذ امتلأت بالمخيمات البرية التي انتشرت على مسافات متقاربة.

يُذكر أن المنطقة الشرقية تشهد العديد من الفعاليات الترفيهية التي تُقام خلال أيام إجازة الأسبوع في مركز إثراء، إضافة إلى العديد من المعارض المؤقتة التي تقام باستمرار في مختلف المحافظات.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,591
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,887
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,492
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,461

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة