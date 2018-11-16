بالصور.. أجواء المنطقة الشرقية وشواطئها تجذب الزوار والمتنزهين

"سبق" رصدت ارتفاع نسبة إشغال الشقق والفنادق خلال أيام إجازة الأسبوع

جذبت الأجواء الرائعة التي تتمتع بها المنطقة الشرقية هذه الأيام الزوار والمتنزهين، وأغرتهم للخروج بعوائلهم للاستمتاع بهذه الأجواء الرائعة؛ وهو ما جعل شواطئ وحدائق المنطقة الشرقية تكتظ بالزوار والمتنزهين القادمين من مختلف المناطق والمحافظات.

ويأتي الزوار إلى المنطقة للاستمتاع بشواطئها الساحرة، مثل كورنيش الخُبر والهاف مون، وكورنيش الفناتير بمحافظة الجبيل، وكورنيش الدمام ومتنزهاتها الخلابة التي تتميز بها.

كما تتميز المنطقة الشرقية بوجود مقومات السياحة كافة من متنزهات وشواطئ ومطاعم وفنادق وشقق مفروشة، وكل ما من شأنه الترفيه عن الزائر لمدن ومحافظات المنطقة.

ورصدت "سبق" ارتفاع نسبة إشغال الشقق والفنادق خلال أيام إجازة الأسبوع، كما شهدت المطاعم والأسواق ازدحامًا شديدًا.

أما المناطق البرية كمنطقة المخيمات بالقرب من مطار الدمام ومنطقة أبو حدرية وجوسمين بالقرب من الجبيل فلم تخلُ هي الأخرى من الزوار وكثافتهم؛ إذ امتلأت بالمخيمات البرية التي انتشرت على مسافات متقاربة.

يُذكر أن المنطقة الشرقية تشهد العديد من الفعاليات الترفيهية التي تُقام خلال أيام إجازة الأسبوع في مركز إثراء، إضافة إلى العديد من المعارض المؤقتة التي تقام باستمرار في مختلف المحافظات.