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5 أشواط.. ميدان فروسية حائل يقيم حفل سباقاته الـ"14"

برعاية ودعم مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد

أقام اليوم ميدان فروسية حائل حفل سباقاته الـ14 تحت رعاية ودعم مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وبحضور نائب مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة حائل محمد الرخيص؛ حيث تكوّن حفل السباق من 5 أشواط.

وتوَّج مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي، الجواد، جائزة الشوط الرئيس في البطولة الجواد “الكسر” بالكأس لأنور أحمد المرشدي المالك والمدرب، ونواف الفيروز الخيال.

وحقق جائزة الشوط الأول للدرجة المبتدئة الجواد "حمدالله" للمالك والمدرب مجول هديسان الشلاقي، والخيال فارس المطرودي.

وكسب الجواد "استباقي" للمالك والمدرب عبدالرحيم خضر الجهني، لقب الشوط الثاني من الدرجة الأولى حتى الثالثة، فيما حصد جائزة الشوط الثالث لـ"مفتوح مواليد 2019م" الجواد "طعيم" للمالك محمد راشد العبيد والمدرب علي عبيد العبيد، بالخيال راكان العبيد.

فيما حققت الفرس "سحاب وسديم" المركز الأول في الشوط الرابع "مفتوح أفراس" للمالك والمدرب شالح مطني الشمري، بالخيال عبدالعزيز الصائغ.

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5 أشواط.. ميدان فروسية حائل يقيم حفل سباقاته الـ"14"
سبق

أقام اليوم ميدان فروسية حائل حفل سباقاته الـ14 تحت رعاية ودعم مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وبحضور نائب مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة حائل محمد الرخيص؛ حيث تكوّن حفل السباق من 5 أشواط.

وتوَّج مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي، الجواد، جائزة الشوط الرئيس في البطولة الجواد “الكسر” بالكأس لأنور أحمد المرشدي المالك والمدرب، ونواف الفيروز الخيال.

وحقق جائزة الشوط الأول للدرجة المبتدئة الجواد "حمدالله" للمالك والمدرب مجول هديسان الشلاقي، والخيال فارس المطرودي.

وكسب الجواد "استباقي" للمالك والمدرب عبدالرحيم خضر الجهني، لقب الشوط الثاني من الدرجة الأولى حتى الثالثة، فيما حصد جائزة الشوط الثالث لـ"مفتوح مواليد 2019م" الجواد "طعيم" للمالك محمد راشد العبيد والمدرب علي عبيد العبيد، بالخيال راكان العبيد.

فيما حققت الفرس "سحاب وسديم" المركز الأول في الشوط الرابع "مفتوح أفراس" للمالك والمدرب شالح مطني الشمري، بالخيال عبدالعزيز الصائغ.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
05:57 PM

5 أشواط.. ميدان فروسية حائل يقيم حفل سباقاته الـ"14"

برعاية ودعم مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد

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منصور الشلاقي - حائل
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أقام اليوم ميدان فروسية حائل حفل سباقاته الـ14 تحت رعاية ودعم مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وبحضور نائب مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة حائل محمد الرخيص؛ حيث تكوّن حفل السباق من 5 أشواط.

وتوَّج مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي، الجواد، جائزة الشوط الرئيس في البطولة الجواد “الكسر” بالكأس لأنور أحمد المرشدي المالك والمدرب، ونواف الفيروز الخيال.

وحقق جائزة الشوط الأول للدرجة المبتدئة الجواد "حمدالله" للمالك والمدرب مجول هديسان الشلاقي، والخيال فارس المطرودي.

وكسب الجواد "استباقي" للمالك والمدرب عبدالرحيم خضر الجهني، لقب الشوط الثاني من الدرجة الأولى حتى الثالثة، فيما حصد جائزة الشوط الثالث لـ"مفتوح مواليد 2019م" الجواد "طعيم" للمالك محمد راشد العبيد والمدرب علي عبيد العبيد، بالخيال راكان العبيد.

فيما حققت الفرس "سحاب وسديم" المركز الأول في الشوط الرابع "مفتوح أفراس" للمالك والمدرب شالح مطني الشمري، بالخيال عبدالعزيز الصائغ.

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