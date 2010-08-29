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"الصحة": تسجيل 987 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات تسجل 427 إصابة جديدة بكورونا

الكويت أعلنت شفاء 673 حالة من الفيروس

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 427 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 69.328 إصابة.

وكشفت أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل 60.202 حالة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، عن شفاء 673 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 75.993 حالة.

وقالت الوزارة إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

الإمارات العربية المتحدة فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل 427 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 427 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 69.328 إصابة.

وكشفت أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل 60.202 حالة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، عن شفاء 673 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 75.993 حالة.

وقالت الوزارة إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
02:42 PM

الإمارات تسجل 427 إصابة جديدة بكورونا

الكويت أعلنت شفاء 673 حالة من الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 427 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 69.328 إصابة.

وكشفت أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل 60.202 حالة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، عن شفاء 673 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 75.993 حالة.

وقالت الوزارة إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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