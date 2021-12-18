الفيصل: تلقّينا 300 طلب دولي لتغطية "السوبر الإسباني".. والتذاكر ستُطرح قريبًا

عقد مؤتمرًا برفقة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم

عقد الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة، ولويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم؛ مؤتمرًا صحفيًّا، وذلك قبل انطلاق منافسات كأس السوبر الإسباني الذي ستستضيفه المملكة، وتحديدًا جدة، خلال الفترة من 8 - 12 يناير 2020، وذلك ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة.



وسيقا‫م ‬⁩السوبر الإسباني في جدة بنظام المربع الذهبي لأول مرة في تاريخه، بمشاركة أربعة أندية إسبانية تضم نخبة من نجوم العالم في كرة القدم؛ وهي: (برشلونة - ريال مدريد - أتليتكو مدريد - فالنسيا).



من جانبه قال الفيصل: "سعداء باستضافة المملكة لكأس السوبر الإسباني، ولن تكون هذه المناسبة حدثًا رياضيًّا فحسب، بل تظاهرة ثقافية وترفيهية ورياضية عالمية".



وأضاف: تلقينا أكثر من 300 طلب من وسائل إعلام دولية لتغطية الحدث الكبير.



وأشار الفيصل إلى أنه سيتم طرح التذاكر قريبًا في منصة شارك، بأسعار مناسبة لكل محبي كرة القدم.



وختم الفيصل حديثه بالقول: "وقّع الاتحاد السعودي مع الاتحاد الإسباني، شراكة تتضمن تطوير وتدريب الكوادر السعودية".



من جانبه قال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم: "نسعد بإقامة كأس السوبر الإسباني في المملكة، ونحن فخورون بتواجد أربعة أندية إسبانية قوية هنا في جدة، وسيكون أسبوعًا حافلًا بالمواجهات القوية".



وكان الفيصل ولويس روبياليس أخذا جولة تفقدية في ملعب مدينة الملك الرياضية بجدة، قبل بداية المؤتمر الصحفي.