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مذكرة تفاهم بين كرسي المؤشرات الحيوية للأمراض المزمنة وجمعية السكري الخيرية

لتوفير أفضل الخدمات الصحية لمرضى السكري في المدارس

وقّع كرسي أبحاث المؤشرات الحيوية للأمراض المزمنة بجامعة الملك سعود، أمس, مذكرة تفاهم مع جمعية السكري السعودية الخيرية.

ووقّع الاتفاقية وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد الحميزي؛ ورئيس الجمعية عبدالعزيز الحميدي.

وأوضح عميد كلية العلوم, المشرف على كرسي أبحاث المؤشرات الحيوية للأمراض المزمنة الدكتور ناصر الداغري؛ أن الاتفاقية تأتي امتداداً لإجراء البحوث والدراسات العلمية الخاصة بالجمعية وقياس مدى استفادة المدارس من حملات التوعية والتثقيف الصحي, وتوفير أفضل الخدمات الصحية لمرضى السكري في المدارس, وتقديم الدعم الكامل للتقليل من انتشار داء السكري؛ نظراً لعلاقته ببعض الأمراض الأخرى، ومنها نقص فيتامين (د) وتأثيراته المهمة في معظم أفراد المجتمع, مبيناً أن هذه الاتفاقية تسهم في تكامل الجهود المبذولة من قِبل الكرسي والجمعية فيما يتعلق بمجال داء السكري وفيتامين (د).

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مذكرة تفاهم بين كرسي المؤشرات الحيوية للأمراض المزمنة وجمعية السكري الخيرية
سبق

وقّع كرسي أبحاث المؤشرات الحيوية للأمراض المزمنة بجامعة الملك سعود، أمس, مذكرة تفاهم مع جمعية السكري السعودية الخيرية.

ووقّع الاتفاقية وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد الحميزي؛ ورئيس الجمعية عبدالعزيز الحميدي.

وأوضح عميد كلية العلوم, المشرف على كرسي أبحاث المؤشرات الحيوية للأمراض المزمنة الدكتور ناصر الداغري؛ أن الاتفاقية تأتي امتداداً لإجراء البحوث والدراسات العلمية الخاصة بالجمعية وقياس مدى استفادة المدارس من حملات التوعية والتثقيف الصحي, وتوفير أفضل الخدمات الصحية لمرضى السكري في المدارس, وتقديم الدعم الكامل للتقليل من انتشار داء السكري؛ نظراً لعلاقته ببعض الأمراض الأخرى، ومنها نقص فيتامين (د) وتأثيراته المهمة في معظم أفراد المجتمع, مبيناً أن هذه الاتفاقية تسهم في تكامل الجهود المبذولة من قِبل الكرسي والجمعية فيما يتعلق بمجال داء السكري وفيتامين (د).

04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
01:37 PM

مذكرة تفاهم بين كرسي المؤشرات الحيوية للأمراض المزمنة وجمعية السكري الخيرية

لتوفير أفضل الخدمات الصحية لمرضى السكري في المدارس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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وقّع كرسي أبحاث المؤشرات الحيوية للأمراض المزمنة بجامعة الملك سعود، أمس, مذكرة تفاهم مع جمعية السكري السعودية الخيرية.

ووقّع الاتفاقية وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد الحميزي؛ ورئيس الجمعية عبدالعزيز الحميدي.

وأوضح عميد كلية العلوم, المشرف على كرسي أبحاث المؤشرات الحيوية للأمراض المزمنة الدكتور ناصر الداغري؛ أن الاتفاقية تأتي امتداداً لإجراء البحوث والدراسات العلمية الخاصة بالجمعية وقياس مدى استفادة المدارس من حملات التوعية والتثقيف الصحي, وتوفير أفضل الخدمات الصحية لمرضى السكري في المدارس, وتقديم الدعم الكامل للتقليل من انتشار داء السكري؛ نظراً لعلاقته ببعض الأمراض الأخرى، ومنها نقص فيتامين (د) وتأثيراته المهمة في معظم أفراد المجتمع, مبيناً أن هذه الاتفاقية تسهم في تكامل الجهود المبذولة من قِبل الكرسي والجمعية فيما يتعلق بمجال داء السكري وفيتامين (د).

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