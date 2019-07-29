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روزنامة نصائح من "السعودية للسكر" لحجاج 190 دولة بسفارات المملكة

بعدة لغات بهدف أخذ الاحتياطات اللازمة لدى المرضى

قدّمت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية، روزنامة من النصائح لوزارة الحج والعمرة بالمملكة بعد لغات؛ لتوزيعها على العديد من سفارات خادم الحرمين الشريفين في عدة دول وبعدة لغات؛ بهدف أخذ الاحتياطات اللازمة لدى مرضى السكري.

كما راسلت الجمعية جمعيات السكر العالمية والاتحاد الدولي للسكر IDF بهذه النصائح قبل الحج، والتي تشمل إرشادات صحية قبل وأثناء وبعد أداء فريضة الحج، فيما توقعت الجمعية وصول نسبة الحجاج المصابين بالسكري كحد أدني 10% من إجمالي الحجاج سنوياً.

وكشف رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي أن إرشادات "الحج والسكري" قد قدمت إلى وزارة الحج والعمرة باللغتين العربية والإنجليزية؛ لوضعهما في موقع الوزارة الإلكتروني، وكذلك إلى وزارة الخارجية للتواصل مع كل سفارات المملكة في الخارج، والسفارات الدولية في العاصمة الرياض، كما تم التواصل مع جهات عالمية مثل الاتحاد الدولي للسكري؛ لإرسالها إلى كل الجمعيات العالمية للسكري في أكثر من 190 دولة.

وأكد "التركي" أن الاتحاد الدولي للسكري قدم شكره للجمعية لمساهمتها في نشر الوعي الصحي والتثقيفي لمرضى السكري الذين ينوون أداء مناسك الحج من كل دول العالم.

بدوره، أوضح الأمين العام للجمعية الدكتور كامل سلامة أن مرحلة رعاية مرضى السكري الذين ينوون أداء فريضة الحج تبدأ قبل أداء الفريضة وأثناءها وتمتد إلى ما بعد فترة الحج، وإنه من الضروري على المرضى الحجاج أخذ كل التطعيمات اللازمة المقررة من وزارة الصحة، والمحافظة على مستويات سكر الدم وضغط الدم والدهنيات لديهم ضمن المعدلات الطبيعية الموصى بها، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة قبل أداء مناسك فريضة الحج، والاعتناء بصحتهم أثناء أداء المناسك.

وأشار الدكتور "كامل" إلى أهمية إخبار مريض السكري الجهات المنظمة لحملات الحج بأنه مصاب بالسكري سواء عن طريق الطيران أو البر أو البحر، على أن يحمل معه بطاقة التعريف أنه مصاب بالسكري، وعبوات عصير لشربها بحالة انخفاض مستوى سكر الدم عن المعدل الطبيعي، وأن يتواصل مع طبيبه لتعديل جرعات الأدوية الخاصة بالسكري، لاسيما وأن أداء المناسك يحتاج إلى جهد وحركة، والتي قد تستدعي قياس مستويات سكر الدم عدة مرات، وكذا تعديل جرعات أدوية السكري مثل الأنسولين.

إلى هذا، طالب رئيس لجنة التغذية والتثقيف الصحي بالجمعية الدكتور باسم فوتا، بتناول الأطعمة الآمنة والسليمة، والإكثار من شرب السوائل وخاصة الماء؛ لتجنب الجفاف والالتزام بإرشادات طوارئ السكري والتعرف إلى أقرب مركز إسعاف.

ونصح "فوتا" بتجنب الأماكن المزدحمة، والتي قد تساهم في نشر العدوى، وأهمية لبس قناع الفم والأنف إن لزم الأمر، وعدم التعرض للشمس الحارة، وحمل شمسية للوقاية منها، وكذلك مراجعة الطبيب المختص بعد أداء الفريضة للمتابعة الطبية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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روزنامة نصائح من "السعودية للسكر" لحجاج 190 دولة بسفارات المملكة
سبق

قدّمت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية، روزنامة من النصائح لوزارة الحج والعمرة بالمملكة بعد لغات؛ لتوزيعها على العديد من سفارات خادم الحرمين الشريفين في عدة دول وبعدة لغات؛ بهدف أخذ الاحتياطات اللازمة لدى مرضى السكري.

كما راسلت الجمعية جمعيات السكر العالمية والاتحاد الدولي للسكر IDF بهذه النصائح قبل الحج، والتي تشمل إرشادات صحية قبل وأثناء وبعد أداء فريضة الحج، فيما توقعت الجمعية وصول نسبة الحجاج المصابين بالسكري كحد أدني 10% من إجمالي الحجاج سنوياً.

وكشف رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي أن إرشادات "الحج والسكري" قد قدمت إلى وزارة الحج والعمرة باللغتين العربية والإنجليزية؛ لوضعهما في موقع الوزارة الإلكتروني، وكذلك إلى وزارة الخارجية للتواصل مع كل سفارات المملكة في الخارج، والسفارات الدولية في العاصمة الرياض، كما تم التواصل مع جهات عالمية مثل الاتحاد الدولي للسكري؛ لإرسالها إلى كل الجمعيات العالمية للسكري في أكثر من 190 دولة.

وأكد "التركي" أن الاتحاد الدولي للسكري قدم شكره للجمعية لمساهمتها في نشر الوعي الصحي والتثقيفي لمرضى السكري الذين ينوون أداء مناسك الحج من كل دول العالم.

بدوره، أوضح الأمين العام للجمعية الدكتور كامل سلامة أن مرحلة رعاية مرضى السكري الذين ينوون أداء فريضة الحج تبدأ قبل أداء الفريضة وأثناءها وتمتد إلى ما بعد فترة الحج، وإنه من الضروري على المرضى الحجاج أخذ كل التطعيمات اللازمة المقررة من وزارة الصحة، والمحافظة على مستويات سكر الدم وضغط الدم والدهنيات لديهم ضمن المعدلات الطبيعية الموصى بها، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة قبل أداء مناسك فريضة الحج، والاعتناء بصحتهم أثناء أداء المناسك.

وأشار الدكتور "كامل" إلى أهمية إخبار مريض السكري الجهات المنظمة لحملات الحج بأنه مصاب بالسكري سواء عن طريق الطيران أو البر أو البحر، على أن يحمل معه بطاقة التعريف أنه مصاب بالسكري، وعبوات عصير لشربها بحالة انخفاض مستوى سكر الدم عن المعدل الطبيعي، وأن يتواصل مع طبيبه لتعديل جرعات الأدوية الخاصة بالسكري، لاسيما وأن أداء المناسك يحتاج إلى جهد وحركة، والتي قد تستدعي قياس مستويات سكر الدم عدة مرات، وكذا تعديل جرعات أدوية السكري مثل الأنسولين.

إلى هذا، طالب رئيس لجنة التغذية والتثقيف الصحي بالجمعية الدكتور باسم فوتا، بتناول الأطعمة الآمنة والسليمة، والإكثار من شرب السوائل وخاصة الماء؛ لتجنب الجفاف والالتزام بإرشادات طوارئ السكري والتعرف إلى أقرب مركز إسعاف.

ونصح "فوتا" بتجنب الأماكن المزدحمة، والتي قد تساهم في نشر العدوى، وأهمية لبس قناع الفم والأنف إن لزم الأمر، وعدم التعرض للشمس الحارة، وحمل شمسية للوقاية منها، وكذلك مراجعة الطبيب المختص بعد أداء الفريضة للمتابعة الطبية.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
05:43 PM

روزنامة نصائح من "السعودية للسكر" لحجاج 190 دولة بسفارات المملكة

بعدة لغات بهدف أخذ الاحتياطات اللازمة لدى المرضى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدّمت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية، روزنامة من النصائح لوزارة الحج والعمرة بالمملكة بعد لغات؛ لتوزيعها على العديد من سفارات خادم الحرمين الشريفين في عدة دول وبعدة لغات؛ بهدف أخذ الاحتياطات اللازمة لدى مرضى السكري.

كما راسلت الجمعية جمعيات السكر العالمية والاتحاد الدولي للسكر IDF بهذه النصائح قبل الحج، والتي تشمل إرشادات صحية قبل وأثناء وبعد أداء فريضة الحج، فيما توقعت الجمعية وصول نسبة الحجاج المصابين بالسكري كحد أدني 10% من إجمالي الحجاج سنوياً.

وكشف رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي أن إرشادات "الحج والسكري" قد قدمت إلى وزارة الحج والعمرة باللغتين العربية والإنجليزية؛ لوضعهما في موقع الوزارة الإلكتروني، وكذلك إلى وزارة الخارجية للتواصل مع كل سفارات المملكة في الخارج، والسفارات الدولية في العاصمة الرياض، كما تم التواصل مع جهات عالمية مثل الاتحاد الدولي للسكري؛ لإرسالها إلى كل الجمعيات العالمية للسكري في أكثر من 190 دولة.

وأكد "التركي" أن الاتحاد الدولي للسكري قدم شكره للجمعية لمساهمتها في نشر الوعي الصحي والتثقيفي لمرضى السكري الذين ينوون أداء مناسك الحج من كل دول العالم.

بدوره، أوضح الأمين العام للجمعية الدكتور كامل سلامة أن مرحلة رعاية مرضى السكري الذين ينوون أداء فريضة الحج تبدأ قبل أداء الفريضة وأثناءها وتمتد إلى ما بعد فترة الحج، وإنه من الضروري على المرضى الحجاج أخذ كل التطعيمات اللازمة المقررة من وزارة الصحة، والمحافظة على مستويات سكر الدم وضغط الدم والدهنيات لديهم ضمن المعدلات الطبيعية الموصى بها، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة قبل أداء مناسك فريضة الحج، والاعتناء بصحتهم أثناء أداء المناسك.

وأشار الدكتور "كامل" إلى أهمية إخبار مريض السكري الجهات المنظمة لحملات الحج بأنه مصاب بالسكري سواء عن طريق الطيران أو البر أو البحر، على أن يحمل معه بطاقة التعريف أنه مصاب بالسكري، وعبوات عصير لشربها بحالة انخفاض مستوى سكر الدم عن المعدل الطبيعي، وأن يتواصل مع طبيبه لتعديل جرعات الأدوية الخاصة بالسكري، لاسيما وأن أداء المناسك يحتاج إلى جهد وحركة، والتي قد تستدعي قياس مستويات سكر الدم عدة مرات، وكذا تعديل جرعات أدوية السكري مثل الأنسولين.

إلى هذا، طالب رئيس لجنة التغذية والتثقيف الصحي بالجمعية الدكتور باسم فوتا، بتناول الأطعمة الآمنة والسليمة، والإكثار من شرب السوائل وخاصة الماء؛ لتجنب الجفاف والالتزام بإرشادات طوارئ السكري والتعرف إلى أقرب مركز إسعاف.

ونصح "فوتا" بتجنب الأماكن المزدحمة، والتي قد تساهم في نشر العدوى، وأهمية لبس قناع الفم والأنف إن لزم الأمر، وعدم التعرض للشمس الحارة، وحمل شمسية للوقاية منها، وكذلك مراجعة الطبيب المختص بعد أداء الفريضة للمتابعة الطبية.

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