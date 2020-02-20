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"مهرجان الكبار 6" بجدة يستعرض جهود المملكة في نشر التعليم والقضاء على الأمية

يهدف للتوعية بالبرامج المقدمة بمجال التعلم المستمر وتفعيل الشراكة الاجتماعية

دشن المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي "مهرجان الكبار السادس ٢٠٢٠"، والذي تنظمه إدارة التعليم المستمر بالمحافظة، ويستمر حتى غدٍ الجمعة، بحضور مدير الإدارة العامة للتعليم المستمر بوزارة التعليم الدكتور يحيى آل مفرح ونخبة من الأعيان والوجهاء.

وتفصيلاً، قام "المسعودي" فور تدشينه للمهرجان بجولة في معرض "حكاية الكبار" الذي اشتمل على لوحات فنية تعبّر عن مراكز الأحياء المتعلمة بجدة شاهد بعد ذلك عروضًا لورش التدريب التفاعلية وعرضًا مرئيًا عن مراكز التعليم المستمر داخل الأحياء وإنجازاتها في مكافحة الأمية ونشر ثقافة التعلم.

وأشاد مدير تعليم جدة في ختام جولته بما شاهده من برامج وفعاليات مميزة للتعريف بأدوار الأحياء المتعلمة والتعلم المستمر والذي يضيف للمجتمع نوعًا من الاستقرار والتهيئة لسوق العمل بما يتواكب مع توجهات الوزارة في القضاء على الأمية مقدمًا الشكر لإدارة التعليم المستمر بتعليم جدة على تنوع الفعاليات في المعرض.

ومن جهة أخرى، أوضح مدير إدارة التعليم المستمر بجدة محمد الظاهري أن المهرجان يهدف إلى تعريف المجتمع المحلي بجهود الدولة في مجال تعليم الكبار والتعليم المستمر ومكافحة الأمية وتوسيع مفهوم تعليم الكبار من محو الأمية إلى مفهوم التعلم مدى الحياة وكذلك إبراز دور إدارة تعليم جدة في هذا المجال إضافة إلى توعية المجتمع بالبرامج المقدمة لهم في مجال التعلم المستمر وتشجيع منسوبي التعلم المستمر على المشاركة الاجتماعية والتفاعل وإثراء مناشط وبرامج التعلم المستمر وتفعيل الشراكة الاجتماعية.

تعليم جدة

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"مهرجان الكبار 6" بجدة يستعرض جهود المملكة في نشر التعليم والقضاء على الأمية
سبق

دشن المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي "مهرجان الكبار السادس ٢٠٢٠"، والذي تنظمه إدارة التعليم المستمر بالمحافظة، ويستمر حتى غدٍ الجمعة، بحضور مدير الإدارة العامة للتعليم المستمر بوزارة التعليم الدكتور يحيى آل مفرح ونخبة من الأعيان والوجهاء.

وتفصيلاً، قام "المسعودي" فور تدشينه للمهرجان بجولة في معرض "حكاية الكبار" الذي اشتمل على لوحات فنية تعبّر عن مراكز الأحياء المتعلمة بجدة شاهد بعد ذلك عروضًا لورش التدريب التفاعلية وعرضًا مرئيًا عن مراكز التعليم المستمر داخل الأحياء وإنجازاتها في مكافحة الأمية ونشر ثقافة التعلم.

وأشاد مدير تعليم جدة في ختام جولته بما شاهده من برامج وفعاليات مميزة للتعريف بأدوار الأحياء المتعلمة والتعلم المستمر والذي يضيف للمجتمع نوعًا من الاستقرار والتهيئة لسوق العمل بما يتواكب مع توجهات الوزارة في القضاء على الأمية مقدمًا الشكر لإدارة التعليم المستمر بتعليم جدة على تنوع الفعاليات في المعرض.

ومن جهة أخرى، أوضح مدير إدارة التعليم المستمر بجدة محمد الظاهري أن المهرجان يهدف إلى تعريف المجتمع المحلي بجهود الدولة في مجال تعليم الكبار والتعليم المستمر ومكافحة الأمية وتوسيع مفهوم تعليم الكبار من محو الأمية إلى مفهوم التعلم مدى الحياة وكذلك إبراز دور إدارة تعليم جدة في هذا المجال إضافة إلى توعية المجتمع بالبرامج المقدمة لهم في مجال التعلم المستمر وتشجيع منسوبي التعلم المستمر على المشاركة الاجتماعية والتفاعل وإثراء مناشط وبرامج التعلم المستمر وتفعيل الشراكة الاجتماعية.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
11:25 PM

"مهرجان الكبار 6" بجدة يستعرض جهود المملكة في نشر التعليم والقضاء على الأمية

يهدف للتوعية بالبرامج المقدمة بمجال التعلم المستمر وتفعيل الشراكة الاجتماعية

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عبدالله الراجحي - جدة
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دشن المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي "مهرجان الكبار السادس ٢٠٢٠"، والذي تنظمه إدارة التعليم المستمر بالمحافظة، ويستمر حتى غدٍ الجمعة، بحضور مدير الإدارة العامة للتعليم المستمر بوزارة التعليم الدكتور يحيى آل مفرح ونخبة من الأعيان والوجهاء.

وتفصيلاً، قام "المسعودي" فور تدشينه للمهرجان بجولة في معرض "حكاية الكبار" الذي اشتمل على لوحات فنية تعبّر عن مراكز الأحياء المتعلمة بجدة شاهد بعد ذلك عروضًا لورش التدريب التفاعلية وعرضًا مرئيًا عن مراكز التعليم المستمر داخل الأحياء وإنجازاتها في مكافحة الأمية ونشر ثقافة التعلم.

وأشاد مدير تعليم جدة في ختام جولته بما شاهده من برامج وفعاليات مميزة للتعريف بأدوار الأحياء المتعلمة والتعلم المستمر والذي يضيف للمجتمع نوعًا من الاستقرار والتهيئة لسوق العمل بما يتواكب مع توجهات الوزارة في القضاء على الأمية مقدمًا الشكر لإدارة التعليم المستمر بتعليم جدة على تنوع الفعاليات في المعرض.

ومن جهة أخرى، أوضح مدير إدارة التعليم المستمر بجدة محمد الظاهري أن المهرجان يهدف إلى تعريف المجتمع المحلي بجهود الدولة في مجال تعليم الكبار والتعليم المستمر ومكافحة الأمية وتوسيع مفهوم تعليم الكبار من محو الأمية إلى مفهوم التعلم مدى الحياة وكذلك إبراز دور إدارة تعليم جدة في هذا المجال إضافة إلى توعية المجتمع بالبرامج المقدمة لهم في مجال التعلم المستمر وتشجيع منسوبي التعلم المستمر على المشاركة الاجتماعية والتفاعل وإثراء مناشط وبرامج التعلم المستمر وتفعيل الشراكة الاجتماعية.

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