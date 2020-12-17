أعلنت وزارة الصحة عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف التمريض، وطالبت المرشحين والمرشحات إحضار أصول وصور المستندات التالية: (وثيقة التخرج - السجل الأكاديمي - الهوية الوطنية - شهادة التصنيف وبطاقة التصنيف سارية - الخبرات السابقة - طباعة بيان التأمينات الاجتماعية، أو بيان الخدمة موضحًا به المسمى الوظيفي - بطاقة رقم الآيبان للحساب البنكي - صورة شخصية)، وذلك في مقر الجهة المرشح لها ابتداءً من الأحد المقبل بمشيئة الله. للاطلاع على أسماء المرشحين للوظائف https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/Ads-2019-12-17-001-m.pdf للاطلاع على أسماء المرشحات للوظائف https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/Ads-2019-12-17-001-f.pdf

"الصحة" تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف التمريض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-17 أعلنت وزارة الصحة عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف التمريض، وطالبت المرشحين والمرشحات إحضار أصول وصور المستندات التالية: (وثيقة التخرج - السجل الأكاديمي - الهوية الوطنية - شهادة التصنيف وبطاقة التصنيف سارية - الخبرات السابقة - طباعة بيان التأمينات الاجتماعية، أو بيان الخدمة موضحًا به المسمى الوظيفي - بطاقة رقم الآيبان للحساب البنكي - صورة شخصية)، وذلك في مقر الجهة المرشح لها ابتداءً من الأحد المقبل بمشيئة الله.



للاطلاع على أسماء المرشحين للوظائف

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/Ads-2019-12-17-001-m.pdf

للاطلاع على أسماء المرشحات للوظائف

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/Ads-2019-12-17-001-f.pdf

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441 05:51 PM

"الصحة" تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف التمريض إحضار أصول وصور المستندات ابتداءً من الأحد المقبل





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أعلنت وزارة الصحة عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف التمريض، وطالبت المرشحين والمرشحات إحضار أصول وصور المستندات التالية: (وثيقة التخرج - السجل الأكاديمي - الهوية الوطنية - شهادة التصنيف وبطاقة التصنيف سارية - الخبرات السابقة - طباعة بيان التأمينات الاجتماعية، أو بيان الخدمة موضحًا به المسمى الوظيفي - بطاقة رقم الآيبان للحساب البنكي - صورة شخصية)، وذلك في مقر الجهة المرشح لها ابتداءً من الأحد المقبل بمشيئة الله.



للاطلاع على أسماء المرشحين للوظائف

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/Ads-2019-12-17-001-m.pdf

للاطلاع على أسماء المرشحات للوظائف

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/Ads-2019-12-17-001-f.pdf