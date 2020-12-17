"الصحة" تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف التمريض

أعلنت وزارة الصحة عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف التمريض، وطالبت المرشحين والمرشحات إحضار أصول وصور المستندات التالية: (وثيقة التخرج - السجل الأكاديمي - الهوية الوطنية - شهادة التصنيف وبطاقة التصنيف سارية - الخبرات السابقة - طباعة بيان التأمينات الاجتماعية، أو بيان الخدمة موضحًا به المسمى الوظيفي - بطاقة رقم الآيبان للحساب البنكي - صورة شخصية)، وذلك في مقر الجهة المرشح لها ابتداءً من الأحد المقبل بمشيئة الله.
للاطلاع على أسماء المرشحين للوظائف
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/Ads-2019-12-17-001-m.pdf
للاطلاع على أسماء المرشحات للوظائف
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/Ads-2019-12-17-001-f.pdf