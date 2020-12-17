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"الصحة" تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف التمريض

إحضار أصول وصور المستندات ابتداءً من الأحد المقبل

أعلنت وزارة الصحة عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف التمريض، وطالبت المرشحين والمرشحات إحضار أصول وصور المستندات التالية: (وثيقة التخرج - السجل الأكاديمي - الهوية الوطنية - شهادة التصنيف وبطاقة التصنيف سارية - الخبرات السابقة - طباعة بيان التأمينات الاجتماعية، أو بيان الخدمة موضحًا به المسمى الوظيفي - بطاقة رقم الآيبان للحساب البنكي - صورة شخصية)، وذلك في مقر الجهة المرشح لها ابتداءً من الأحد المقبل بمشيئة الله.

للاطلاع على أسماء المرشحين للوظائف
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/Ads-2019-12-17-001-m.pdf
للاطلاع على أسماء المرشحات للوظائف
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/Ads-2019-12-17-001-f.pdf

وزارة الصحة وظائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف التمريض
سبق

أعلنت وزارة الصحة عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف التمريض، وطالبت المرشحين والمرشحات إحضار أصول وصور المستندات التالية: (وثيقة التخرج - السجل الأكاديمي - الهوية الوطنية - شهادة التصنيف وبطاقة التصنيف سارية - الخبرات السابقة - طباعة بيان التأمينات الاجتماعية، أو بيان الخدمة موضحًا به المسمى الوظيفي - بطاقة رقم الآيبان للحساب البنكي - صورة شخصية)، وذلك في مقر الجهة المرشح لها ابتداءً من الأحد المقبل بمشيئة الله.

للاطلاع على أسماء المرشحين للوظائف
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/Ads-2019-12-17-001-m.pdf
للاطلاع على أسماء المرشحات للوظائف
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/Ads-2019-12-17-001-f.pdf

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
05:51 PM

"الصحة" تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف التمريض

إحضار أصول وصور المستندات ابتداءً من الأحد المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف التمريض، وطالبت المرشحين والمرشحات إحضار أصول وصور المستندات التالية: (وثيقة التخرج - السجل الأكاديمي - الهوية الوطنية - شهادة التصنيف وبطاقة التصنيف سارية - الخبرات السابقة - طباعة بيان التأمينات الاجتماعية، أو بيان الخدمة موضحًا به المسمى الوظيفي - بطاقة رقم الآيبان للحساب البنكي - صورة شخصية)، وذلك في مقر الجهة المرشح لها ابتداءً من الأحد المقبل بمشيئة الله.

للاطلاع على أسماء المرشحين للوظائف
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/Ads-2019-12-17-001-m.pdf
للاطلاع على أسماء المرشحات للوظائف
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/Ads-2019-12-17-001-f.pdf

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