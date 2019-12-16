بتعاون أمني .. إزالة 34 حوشاً عشوائياً ومبنى بمساحة 70 ألف متر بمكة

إجراء نفّذته أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في بلدية جنوب الفرعية بـ "الحسينية"

أزالت أمانة العاصمة المقدّسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، 34 حوشاً ومبنى بمساحة 70 ألف متر مربع بالحسينية في مكة المكرّمة.

هذا وقد أزالت بلدية جنوب مكة الفرعية تلك التعديات إزالة كلية، بالتعاون مع إدارة الخدمات العامة والجهات الأمنية؛ حيث شملت التعديات 34 حوشاً عشوائياً في منطقة الحسينية بمكة المكرمة، ومبنى بمساحة إجمالية 70 ألف متر مربع.