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لمن يشعر بأعراض كورونا.. 111265 استفادوا من "تطمن القصيم"

صحة المنطقة: عبر 18 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية

قدّمت عيادات "تطمن" في منطقة القصيم، خدماتها لـ111265 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وأوضحت "صحة القصيم" أن خدمات عيادة "تطمن"، تقدم من خلال 18 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية؛ مشيرة إلى أنها مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لمن يشعر بأعراض كورونا.. 111265 استفادوا من "تطمن القصيم"
سبق

قدّمت عيادات "تطمن" في منطقة القصيم، خدماتها لـ111265 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وأوضحت "صحة القصيم" أن خدمات عيادة "تطمن"، تقدم من خلال 18 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية؛ مشيرة إلى أنها مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
11:45 AM

لمن يشعر بأعراض كورونا.. 111265 استفادوا من "تطمن القصيم"

صحة المنطقة: عبر 18 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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قدّمت عيادات "تطمن" في منطقة القصيم، خدماتها لـ111265 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وأوضحت "صحة القصيم" أن خدمات عيادة "تطمن"، تقدم من خلال 18 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية؛ مشيرة إلى أنها مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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