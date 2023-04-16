إيران تسجل 1606 إصابات جديدة و92 حالة وفاة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس، تسجيل 1606 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإجمالي إلى 77995 حالة.
وكشفت الوزارة عن تسجيل 92 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 4869 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس، تسجيل 1606 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإجمالي إلى 77995 حالة.
وكشفت الوزارة عن تسجيل 92 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 4869 حالة.إيران فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس، تسجيل 1606 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإجمالي إلى 77995 حالة.
وكشفت الوزارة عن تسجيل 92 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 4869 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس، تسجيل 1606 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإجمالي إلى 77995 حالة.
وكشفت الوزارة عن تسجيل 92 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 4869 حالة.