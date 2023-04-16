وكشفت الوزارة عن تسجيل 92 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 4869 حالة.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس، تسجيل 1606 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإجمالي إلى 77995 حالة.

إيران تسجل 1606 إصابات جديدة و92 حالة وفاة بـ"كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-16 أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس، تسجيل 1606 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإجمالي إلى 77995 حالة. وكشفت الوزارة عن تسجيل 92 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 4869 حالة.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 01:22 PM

إيران تسجل 1606 إصابات جديدة و92 حالة وفاة بـ"كورونا" إجمالي الإصابات 78 ألفاً وعدد الضحايا يقترب من 5 آلاف





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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس، تسجيل 1606 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإجمالي إلى 77995 حالة.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 92 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 4869 حالة.