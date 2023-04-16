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إيران تسجل 1606 إصابات جديدة و92 حالة وفاة بـ"كورونا"

إجمالي الإصابات 78 ألفاً وعدد الضحايا يقترب من 5 آلاف

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس، تسجيل 1606 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإجمالي إلى 77995 حالة.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 92 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 4869 حالة.

إيران فيروس كورونا الجديد

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إيران تسجل 1606 إصابات جديدة و92 حالة وفاة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس، تسجيل 1606 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإجمالي إلى 77995 حالة.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 92 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 4869 حالة.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
01:22 PM

إيران تسجل 1606 إصابات جديدة و92 حالة وفاة بـ"كورونا"

إجمالي الإصابات 78 ألفاً وعدد الضحايا يقترب من 5 آلاف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس، تسجيل 1606 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإجمالي إلى 77995 حالة.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 92 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 4869 حالة.

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