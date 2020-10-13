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برئاسة المملكة.. وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يعقدون اجتماعًا افتراضيًّا

لمناقشة التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والمخاطر السلبية لكورونا

يعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يوم غد الأربعاء، اجتماعًا تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين؛ وذلك لمناقشة التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والمخاطر السلبية وإجراءات السياسات الممكنة؛ بغية تلافيها ودعم تعافٍ اقتصادي عالمي يتسم بالسرعة والاستدامة، كما سيتم مناقشة التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين- دعم الاقتصاد العالمي أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) (خطة عمل مجموعة العشرين)، إضافة إلى التقدم المحرز في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين ومقترح تمديدها لعام 2021.

وسيرأس الاجتماع كل من: وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.

وقد صادق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في 15 أبريل عام 2020 على خطة عمل مجموعة العشرين التي تنص على المبادئ الأساسية التي توجه استجابة مجموعة العشرين والتزاماتها نحو اتخاذ إجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدمًا؛ بهدف الخروج من الأزمة، مع تمهيد الطريق في الوقت نفسه نحو تعافٍ اقتصادي عالمي قوي ومستدام وشامل.

ومن منطلق إدراك التباين الحاصل في مراحل استجابة الدول الأعضاء للأزمة والتطور المستمر في الآفاق الاقتصادية العالمية؛ سيناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين؛ لضمان استجابة مجموعة العشرين بشكل فوري لتطورات الوضع الصحي والاقتصادي، بالإضافة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم الجهود الرامية إلى استعادة النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل، وتهدف خطة عمل مجموعة العشرين إلى تعزيز الدعم المالي الدولي الموجه للدول الأكثر حاجة.

ومن المقرر أن يقوم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بتقييم التقدم المحرز في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين التي قد يتجاوز فيها إجمالي الديون المؤجل سدادها من الجهات المقرضة الثنائية للدول المؤهلة ما يربو على 14 مليار دولار لتمكين تلك الدول من إعادة توجيه مواردها لمكافحة الجائحة، كما سيبحثون خيار تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين إلى عام 2021م؛ لتقديم دعم إضافي للدول المؤهلة.

وسيتناول وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية كذلك، مسائل القطاع المالي لمجموعة العشرين تحت أولوية مسائل القطاع لعام 2020 المتمثلة في "هيكلة المسائل الإشرافية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي".

وفي سياق الأعمال الرامية إلى دفع التقدم المحرز نحو إيجاد نظام ضريبي دولي يتسم بالعدل والاستدامة والحداثة على الصعيد العالمي؛ سيناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية التقدم المحرز ضمن إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي تحويل الأرباح؛ وذلك في سياق معالجة تحديات الضرائب الناتجة عن رقمنة الاقتصاد والخطوات المستقبلية.

وبحسب ما جرت العادة، يتم عقد اجتماع شهر أكتوبر لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في واشنطن العاصمة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، ونظرًا للظروف الراهنة، يتم حاليًا عقد اجتماعات مجموعة العشرين افتراضيًّا.

وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org.

قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برئاسة المملكة.. وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يعقدون اجتماعًا افتراضيًّا
سبق

يعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يوم غد الأربعاء، اجتماعًا تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين؛ وذلك لمناقشة التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والمخاطر السلبية وإجراءات السياسات الممكنة؛ بغية تلافيها ودعم تعافٍ اقتصادي عالمي يتسم بالسرعة والاستدامة، كما سيتم مناقشة التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين- دعم الاقتصاد العالمي أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) (خطة عمل مجموعة العشرين)، إضافة إلى التقدم المحرز في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين ومقترح تمديدها لعام 2021.

وسيرأس الاجتماع كل من: وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.

وقد صادق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في 15 أبريل عام 2020 على خطة عمل مجموعة العشرين التي تنص على المبادئ الأساسية التي توجه استجابة مجموعة العشرين والتزاماتها نحو اتخاذ إجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدمًا؛ بهدف الخروج من الأزمة، مع تمهيد الطريق في الوقت نفسه نحو تعافٍ اقتصادي عالمي قوي ومستدام وشامل.

ومن منطلق إدراك التباين الحاصل في مراحل استجابة الدول الأعضاء للأزمة والتطور المستمر في الآفاق الاقتصادية العالمية؛ سيناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين؛ لضمان استجابة مجموعة العشرين بشكل فوري لتطورات الوضع الصحي والاقتصادي، بالإضافة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم الجهود الرامية إلى استعادة النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل، وتهدف خطة عمل مجموعة العشرين إلى تعزيز الدعم المالي الدولي الموجه للدول الأكثر حاجة.

ومن المقرر أن يقوم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بتقييم التقدم المحرز في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين التي قد يتجاوز فيها إجمالي الديون المؤجل سدادها من الجهات المقرضة الثنائية للدول المؤهلة ما يربو على 14 مليار دولار لتمكين تلك الدول من إعادة توجيه مواردها لمكافحة الجائحة، كما سيبحثون خيار تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين إلى عام 2021م؛ لتقديم دعم إضافي للدول المؤهلة.

وسيتناول وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية كذلك، مسائل القطاع المالي لمجموعة العشرين تحت أولوية مسائل القطاع لعام 2020 المتمثلة في "هيكلة المسائل الإشرافية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي".

وفي سياق الأعمال الرامية إلى دفع التقدم المحرز نحو إيجاد نظام ضريبي دولي يتسم بالعدل والاستدامة والحداثة على الصعيد العالمي؛ سيناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية التقدم المحرز ضمن إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي تحويل الأرباح؛ وذلك في سياق معالجة تحديات الضرائب الناتجة عن رقمنة الاقتصاد والخطوات المستقبلية.

وبحسب ما جرت العادة، يتم عقد اجتماع شهر أكتوبر لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في واشنطن العاصمة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، ونظرًا للظروف الراهنة، يتم حاليًا عقد اجتماعات مجموعة العشرين افتراضيًّا.

وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
08:27 AM

برئاسة المملكة.. وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يعقدون اجتماعًا افتراضيًّا

لمناقشة التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والمخاطر السلبية لكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يوم غد الأربعاء، اجتماعًا تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين؛ وذلك لمناقشة التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والمخاطر السلبية وإجراءات السياسات الممكنة؛ بغية تلافيها ودعم تعافٍ اقتصادي عالمي يتسم بالسرعة والاستدامة، كما سيتم مناقشة التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين- دعم الاقتصاد العالمي أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) (خطة عمل مجموعة العشرين)، إضافة إلى التقدم المحرز في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين ومقترح تمديدها لعام 2021.

وسيرأس الاجتماع كل من: وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.

وقد صادق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في 15 أبريل عام 2020 على خطة عمل مجموعة العشرين التي تنص على المبادئ الأساسية التي توجه استجابة مجموعة العشرين والتزاماتها نحو اتخاذ إجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدمًا؛ بهدف الخروج من الأزمة، مع تمهيد الطريق في الوقت نفسه نحو تعافٍ اقتصادي عالمي قوي ومستدام وشامل.

ومن منطلق إدراك التباين الحاصل في مراحل استجابة الدول الأعضاء للأزمة والتطور المستمر في الآفاق الاقتصادية العالمية؛ سيناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين؛ لضمان استجابة مجموعة العشرين بشكل فوري لتطورات الوضع الصحي والاقتصادي، بالإضافة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم الجهود الرامية إلى استعادة النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل، وتهدف خطة عمل مجموعة العشرين إلى تعزيز الدعم المالي الدولي الموجه للدول الأكثر حاجة.

ومن المقرر أن يقوم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بتقييم التقدم المحرز في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين التي قد يتجاوز فيها إجمالي الديون المؤجل سدادها من الجهات المقرضة الثنائية للدول المؤهلة ما يربو على 14 مليار دولار لتمكين تلك الدول من إعادة توجيه مواردها لمكافحة الجائحة، كما سيبحثون خيار تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين إلى عام 2021م؛ لتقديم دعم إضافي للدول المؤهلة.

وسيتناول وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية كذلك، مسائل القطاع المالي لمجموعة العشرين تحت أولوية مسائل القطاع لعام 2020 المتمثلة في "هيكلة المسائل الإشرافية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي".

وفي سياق الأعمال الرامية إلى دفع التقدم المحرز نحو إيجاد نظام ضريبي دولي يتسم بالعدل والاستدامة والحداثة على الصعيد العالمي؛ سيناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية التقدم المحرز ضمن إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي تحويل الأرباح؛ وذلك في سياق معالجة تحديات الضرائب الناتجة عن رقمنة الاقتصاد والخطوات المستقبلية.

وبحسب ما جرت العادة، يتم عقد اجتماع شهر أكتوبر لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في واشنطن العاصمة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، ونظرًا للظروف الراهنة، يتم حاليًا عقد اجتماعات مجموعة العشرين افتراضيًّا.

وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org.

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