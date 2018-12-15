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خادم الحرمين يهنئ في اتصال هاتفي الرئيس الجزائري بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالسيد عبد المجيد تبون، هنأه فيه بفوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وقد عبَّر خادم الحرمين الشريفين عن تمنياته الصادقة لفخامته بالتوفيق، ولشعب الجزائر الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

بدوره، أعرب السيد عبد المجيد تبون عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكدًا حرصه على تنمية وتعزيز العلاقات بين البلدَيْن الشقيقَيْن في مختلف المجالات.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يهنئ في اتصال هاتفي الرئيس الجزائري بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية
سبق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالسيد عبد المجيد تبون، هنأه فيه بفوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وقد عبَّر خادم الحرمين الشريفين عن تمنياته الصادقة لفخامته بالتوفيق، ولشعب الجزائر الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

بدوره، أعرب السيد عبد المجيد تبون عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكدًا حرصه على تنمية وتعزيز العلاقات بين البلدَيْن الشقيقَيْن في مختلف المجالات.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
09:29 PM

خادم الحرمين يهنئ في اتصال هاتفي الرئيس الجزائري بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,541

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالسيد عبد المجيد تبون، هنأه فيه بفوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وقد عبَّر خادم الحرمين الشريفين عن تمنياته الصادقة لفخامته بالتوفيق، ولشعب الجزائر الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

بدوره، أعرب السيد عبد المجيد تبون عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكدًا حرصه على تنمية وتعزيز العلاقات بين البلدَيْن الشقيقَيْن في مختلف المجالات.

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