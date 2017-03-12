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بعد قرار هيئة العلماء.. الغامدي: كورونا عذر يبيح التخلف عن الجمعة

قال: الإسلام يوجب الأخذ بأسباب الوقاية من الوباء والعلاج والحجر الصحي

أكد الشيخ الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي لـ"سبق" أن الخوف من وباء فيروس كورونا يجيز التخلف عن الجمعة إن لم يكن وهمًا، مبينًا أن الله رخص للناس بالصلاة في البيوت في أحوال الخوف والمطر، والخوف من الوباء أعذر للتخلف عن الجمعة لمن غلب على ظنه ضرر الوباء.

وتفصيلاً، قال الغامدي إن الله لم يكلف الناس إلا طاقتهم ووسعهم، ولذلك رخص للناس بالصلاة في البيوت في أحوال الخوف والمطر، والخوف من الوباء أعذر للتخلف عن الجمعة لمن غلب على ظنه ضرر الوباء، فحفظ النفوس من الضرورات وترك حضور الجمعة خشية الوباء أمر مشروع، وقد رخص الشارع الحكيم في التخلف عن الجمعة بسبب المطر الذي يُتأذى منه.

وتابع: ومن باب أولى العذر بما يخشى على النفوس من أذى الأوبة، ففي الصحيحين عن عبدالله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: "إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم"، فكأن الناس استنكروا، قال: "فعله من هو خير مني - يعني النبي - إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض"، والدحض: هو الزلق والزلل، وقوله: عزمة، أي: واجبة متحتمة، فلو لم يقل ما قال لبادر إليها من سمع النداء.

وواصل: ولذلك نص الفقهاء على العذر من الجمعة بالمطر، قال ابن قدامة في المغني: "ولا تجب الجمعة على من في طريقه إليها مطر يبل الثياب، أو وحل يشق المشي إليها فيه... ولأنه عذر في الجماعة، فكان عذرًا في الجمعة، كالمرض، وتسقط الجمعة بكل عذر يسقط الجماعة".

وتابع: وإذا تقرر هذا، فإن كان الخوف من فيروس كورونا يغلب على الظن وليس وهمًا فإنه عذر يبيح التخلف عن الجمعة، وإن كان الخوف متحققاً لزم التخلف، فالإسلام يوجب الأخذ بأسباب الوقاية من الوباء والعلاج والحجر الصحي، ويتأكد ذلك متى ألزمت به الجهات الصحية المختصة.

واختتم بقوله: ويجب منع دخول مناطق الوباء لعدم جواز التسبب في تهلكة الإنسان لنفسه، إضافة إلى عدم جواز مجاورة المرضى إلا من أجل العلاج مع الأخذ بجميع وسائل الحماية الطبية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد قرار هيئة العلماء.. الغامدي: كورونا عذر يبيح التخلف عن الجمعة
سبق

أكد الشيخ الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي لـ"سبق" أن الخوف من وباء فيروس كورونا يجيز التخلف عن الجمعة إن لم يكن وهمًا، مبينًا أن الله رخص للناس بالصلاة في البيوت في أحوال الخوف والمطر، والخوف من الوباء أعذر للتخلف عن الجمعة لمن غلب على ظنه ضرر الوباء.

وتفصيلاً، قال الغامدي إن الله لم يكلف الناس إلا طاقتهم ووسعهم، ولذلك رخص للناس بالصلاة في البيوت في أحوال الخوف والمطر، والخوف من الوباء أعذر للتخلف عن الجمعة لمن غلب على ظنه ضرر الوباء، فحفظ النفوس من الضرورات وترك حضور الجمعة خشية الوباء أمر مشروع، وقد رخص الشارع الحكيم في التخلف عن الجمعة بسبب المطر الذي يُتأذى منه.

وتابع: ومن باب أولى العذر بما يخشى على النفوس من أذى الأوبة، ففي الصحيحين عن عبدالله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: "إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم"، فكأن الناس استنكروا، قال: "فعله من هو خير مني - يعني النبي - إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض"، والدحض: هو الزلق والزلل، وقوله: عزمة، أي: واجبة متحتمة، فلو لم يقل ما قال لبادر إليها من سمع النداء.

وواصل: ولذلك نص الفقهاء على العذر من الجمعة بالمطر، قال ابن قدامة في المغني: "ولا تجب الجمعة على من في طريقه إليها مطر يبل الثياب، أو وحل يشق المشي إليها فيه... ولأنه عذر في الجماعة، فكان عذرًا في الجمعة، كالمرض، وتسقط الجمعة بكل عذر يسقط الجماعة".

وتابع: وإذا تقرر هذا، فإن كان الخوف من فيروس كورونا يغلب على الظن وليس وهمًا فإنه عذر يبيح التخلف عن الجمعة، وإن كان الخوف متحققاً لزم التخلف، فالإسلام يوجب الأخذ بأسباب الوقاية من الوباء والعلاج والحجر الصحي، ويتأكد ذلك متى ألزمت به الجهات الصحية المختصة.

واختتم بقوله: ويجب منع دخول مناطق الوباء لعدم جواز التسبب في تهلكة الإنسان لنفسه، إضافة إلى عدم جواز مجاورة المرضى إلا من أجل العلاج مع الأخذ بجميع وسائل الحماية الطبية.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
07:45 PM

بعد قرار هيئة العلماء.. الغامدي: كورونا عذر يبيح التخلف عن الجمعة

قال: الإسلام يوجب الأخذ بأسباب الوقاية من الوباء والعلاج والحجر الصحي

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محمد المواسي - جازان
33
6,400

أكد الشيخ الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي لـ"سبق" أن الخوف من وباء فيروس كورونا يجيز التخلف عن الجمعة إن لم يكن وهمًا، مبينًا أن الله رخص للناس بالصلاة في البيوت في أحوال الخوف والمطر، والخوف من الوباء أعذر للتخلف عن الجمعة لمن غلب على ظنه ضرر الوباء.

وتفصيلاً، قال الغامدي إن الله لم يكلف الناس إلا طاقتهم ووسعهم، ولذلك رخص للناس بالصلاة في البيوت في أحوال الخوف والمطر، والخوف من الوباء أعذر للتخلف عن الجمعة لمن غلب على ظنه ضرر الوباء، فحفظ النفوس من الضرورات وترك حضور الجمعة خشية الوباء أمر مشروع، وقد رخص الشارع الحكيم في التخلف عن الجمعة بسبب المطر الذي يُتأذى منه.

وتابع: ومن باب أولى العذر بما يخشى على النفوس من أذى الأوبة، ففي الصحيحين عن عبدالله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: "إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم"، فكأن الناس استنكروا، قال: "فعله من هو خير مني - يعني النبي - إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض"، والدحض: هو الزلق والزلل، وقوله: عزمة، أي: واجبة متحتمة، فلو لم يقل ما قال لبادر إليها من سمع النداء.

وواصل: ولذلك نص الفقهاء على العذر من الجمعة بالمطر، قال ابن قدامة في المغني: "ولا تجب الجمعة على من في طريقه إليها مطر يبل الثياب، أو وحل يشق المشي إليها فيه... ولأنه عذر في الجماعة، فكان عذرًا في الجمعة، كالمرض، وتسقط الجمعة بكل عذر يسقط الجماعة".

وتابع: وإذا تقرر هذا، فإن كان الخوف من فيروس كورونا يغلب على الظن وليس وهمًا فإنه عذر يبيح التخلف عن الجمعة، وإن كان الخوف متحققاً لزم التخلف، فالإسلام يوجب الأخذ بأسباب الوقاية من الوباء والعلاج والحجر الصحي، ويتأكد ذلك متى ألزمت به الجهات الصحية المختصة.

واختتم بقوله: ويجب منع دخول مناطق الوباء لعدم جواز التسبب في تهلكة الإنسان لنفسه، إضافة إلى عدم جواز مجاورة المرضى إلا من أجل العلاج مع الأخذ بجميع وسائل الحماية الطبية.

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