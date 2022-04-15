شاهد.. أمطار جازان ترسم لوحة خلابة تدفقت فيها شلالات جبل القهر

هطلت بغزارة اليوم وصحبها جريان للسيول في عدد من المواقع بالمنطقة

شهد عدد من محافظات منطقة جازان، اليوم، أمطاراً من غزيرة إلى متوسطة تبعها جريان سيول وشلالات في عدد من المواقع.

وحصلت "سبق" على مشاهد من أمطار جبل القهر بمحافظة الريث شرق جازان رصدها محمد يحيى معجل، والذي أشار إلى أن جبل القهر شهد أمطاراً غزيرة جرت على إثرها السيول، وتدفقت منها الشلالات في عدد من المواقع.

ويعتبر جبل القهر المواقع الجميلة في محافظة الريث لما يتميز به من طبيعة وتضاريس خلابة، ولما يتميز به من اعتدال في الجو وهطول الأمطار معظم أيام السنة.