النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 5862

شاهد.. أمطار جازان ترسم لوحة خلابة تدفقت فيها شلالات جبل القهر

هطلت بغزارة اليوم وصحبها جريان للسيول في عدد من المواقع بالمنطقة

شهد عدد من محافظات منطقة جازان، اليوم، أمطاراً من غزيرة إلى متوسطة تبعها جريان سيول وشلالات في عدد من المواقع.

وحصلت "سبق" على مشاهد من أمطار جبل القهر بمحافظة الريث شرق جازان رصدها محمد يحيى معجل، والذي أشار إلى أن جبل القهر شهد أمطاراً غزيرة جرت على إثرها السيول، وتدفقت منها الشلالات في عدد من المواقع.

ويعتبر جبل القهر المواقع الجميلة في محافظة الريث لما يتميز به من طبيعة وتضاريس خلابة، ولما يتميز به من اعتدال في الجو وهطول الأمطار معظم أيام السنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. أمطار جازان ترسم لوحة خلابة تدفقت فيها شلالات جبل القهر
سبق

شهد عدد من محافظات منطقة جازان، اليوم، أمطاراً من غزيرة إلى متوسطة تبعها جريان سيول وشلالات في عدد من المواقع.

وحصلت "سبق" على مشاهد من أمطار جبل القهر بمحافظة الريث شرق جازان رصدها محمد يحيى معجل، والذي أشار إلى أن جبل القهر شهد أمطاراً غزيرة جرت على إثرها السيول، وتدفقت منها الشلالات في عدد من المواقع.

ويعتبر جبل القهر المواقع الجميلة في محافظة الريث لما يتميز به من طبيعة وتضاريس خلابة، ولما يتميز به من اعتدال في الجو وهطول الأمطار معظم أيام السنة.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
04:07 PM

شاهد.. أمطار جازان ترسم لوحة خلابة تدفقت فيها شلالات جبل القهر

هطلت بغزارة اليوم وصحبها جريان للسيول في عدد من المواقع بالمنطقة

A A A
محمد المواسي - جازان
3
4,648

شهد عدد من محافظات منطقة جازان، اليوم، أمطاراً من غزيرة إلى متوسطة تبعها جريان سيول وشلالات في عدد من المواقع.

وحصلت "سبق" على مشاهد من أمطار جبل القهر بمحافظة الريث شرق جازان رصدها محمد يحيى معجل، والذي أشار إلى أن جبل القهر شهد أمطاراً غزيرة جرت على إثرها السيول، وتدفقت منها الشلالات في عدد من المواقع.

ويعتبر جبل القهر المواقع الجميلة في محافظة الريث لما يتميز به من طبيعة وتضاريس خلابة، ولما يتميز به من اعتدال في الجو وهطول الأمطار معظم أيام السنة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,244
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,548
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,104
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,292

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة