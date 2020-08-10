"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الليث والقنفذة
تؤدي إلى تدني مدى الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساء
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقرير لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتي الليث والقنفذة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الليث والقنفذة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-08-10
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقرير لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتي الليث والقنفذة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
10:06 AM
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الليث والقنفذة
تؤدي إلى تدني مدى الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساء
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقرير لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتي الليث والقنفذة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.