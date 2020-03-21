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بـ"اشتراطات صحية".. السعودية تستأنف الملاحة التجارية مع مصر

السفينة "بوسيدون اكسبريس" تحركت من سفاجا إلى ميناء ضبا

أعلنت وزارة النقل المصرية استئناف حركة شاحنات البضائع على الخط الملاحي "سفاجا / ضبا"؛ حيث تم تنفيذ أولى الرحلات التجريبية لشحن البرادات والتريلات المحملة بالبضائع أمس الجمعة.

وقال بيان صادر عن وزارة النقل المصرية: السفينة بوسيدون اكسبريس تحرّكت من ميناء سفاجا وعلى متنها 20 شاحنة متجهة إلى ميناء ضبا السعودي محملة بالخضراوات والفواكة، وبما لا يخلّ باشتراطات وزارة الصحة السعودية وبعد تطبيق كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية والوقائية؛ لمنع انتشار وباء كورونا.

وأوضحت الوزارة المصرية أنه سيتم العمل بنظام الترانزيت من خلال نقل البضائع إلى العراق والسعودية عبر الشاحنات المصرية داخل الأراضي الأردنية بنظام الرفقة الأمنية.

وزارة النقل المصرية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بـ"اشتراطات صحية".. السعودية تستأنف الملاحة التجارية مع مصر
سبق

أعلنت وزارة النقل المصرية استئناف حركة شاحنات البضائع على الخط الملاحي "سفاجا / ضبا"؛ حيث تم تنفيذ أولى الرحلات التجريبية لشحن البرادات والتريلات المحملة بالبضائع أمس الجمعة.

وقال بيان صادر عن وزارة النقل المصرية: السفينة بوسيدون اكسبريس تحرّكت من ميناء سفاجا وعلى متنها 20 شاحنة متجهة إلى ميناء ضبا السعودي محملة بالخضراوات والفواكة، وبما لا يخلّ باشتراطات وزارة الصحة السعودية وبعد تطبيق كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية والوقائية؛ لمنع انتشار وباء كورونا.

وأوضحت الوزارة المصرية أنه سيتم العمل بنظام الترانزيت من خلال نقل البضائع إلى العراق والسعودية عبر الشاحنات المصرية داخل الأراضي الأردنية بنظام الرفقة الأمنية.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
01:59 PM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
03:32 PM

بـ"اشتراطات صحية".. السعودية تستأنف الملاحة التجارية مع مصر

السفينة "بوسيدون اكسبريس" تحركت من سفاجا إلى ميناء ضبا

A A A
محمد البقمي - الرياض
11
2,453

أعلنت وزارة النقل المصرية استئناف حركة شاحنات البضائع على الخط الملاحي "سفاجا / ضبا"؛ حيث تم تنفيذ أولى الرحلات التجريبية لشحن البرادات والتريلات المحملة بالبضائع أمس الجمعة.

وقال بيان صادر عن وزارة النقل المصرية: السفينة بوسيدون اكسبريس تحرّكت من ميناء سفاجا وعلى متنها 20 شاحنة متجهة إلى ميناء ضبا السعودي محملة بالخضراوات والفواكة، وبما لا يخلّ باشتراطات وزارة الصحة السعودية وبعد تطبيق كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية والوقائية؛ لمنع انتشار وباء كورونا.

وأوضحت الوزارة المصرية أنه سيتم العمل بنظام الترانزيت من خلال نقل البضائع إلى العراق والسعودية عبر الشاحنات المصرية داخل الأراضي الأردنية بنظام الرفقة الأمنية.

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