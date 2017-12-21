"دحلان" يحتفي بـ400 من منسوبي التكنولوجيا في جدة لتحقيقهم منجزات وطنية ودولية

تمثلت في حصول 10 من برامج جامعة الأعمال على الاعتماد الأكاديمي البرامجي

احتفى رئيس مجلس الأمناء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، مع منسوبي الجامعة وقياداتها بمناسبة ما حققته الجامعة من إنجازات خلال عام 2021، وذلك في احتفالية جمعت 400 من منسوبي الجامعة.

تجيء الاحتفالية بمناسبة حصول 10 من برامج الجامعة بكلية إدارة الاعمال، وكلية الهندسة، وكلية الإعلان؛ على الاعتماد الأكاديمي البرامجي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي وتحويل اعتماد الجامعة المؤسسي لاعتماد كامل لثلاث سنوات إضافية (حتى أكتوبر 2024)، وحصول برنامج التمويل بكلية إدارة الأعمال على الاعتماد الدولي من المنظمة الأوروبية للتنمية الإدارية (EFMD) ، بالإضافة إلى حصول الجامعة على تصنيف 5 نجوم من منظمة QS العالمية.

وافتتح الحفل بكلمة رئيس مجلس الأمناء وجه فيها شكره وتقديره لجميع قيادات ومنسوبي الجامعة على ما بذلوه من جهد خلال الأعوام الماضية، والتي ساهمت في تحقيق منجزات وطنية ودولية خلال عام 2021م.

كما خص الشكر للدكتور وئام تونسي وكيل الجامعة للتطوير والجودة، والدكتورة غادة نصيف، وفريق عمل الوكالة على جهودهم المتميزة في إدارة هذه المشاريع النوعية الوطنية والدولية بكل اقتدار ونجاح، والتي عززت بها الجامعة ريادتها الوطنية بين مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

وثمن الدكتور أسامة جنادي رئيس الجامعة في كلمته بتلك المناسبة جهود وإنجازات الجامعة.

وتخلل برنامج الحفل عرض مرئي قدمه الدكتور وئام تونسي والدكتورة غادة نصيف، والذي تضمن بشكل مقتضب رحلة الجامعة ومسيرتها نحو التميز والمساهمات الفاعلة لمنسوبيها، بالإضافة إلى تطلعات الجامعة المستقبلية للتميز المؤسسي والبرامجي تعزيزًا لمكانتها كإحدى الجامعات الأهلية الرائدة في المملكة التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 متمثلة في مبادرة تنمية القدرات البشرية.

وشرف الحفل الدكتور عبدالله المعطاني نائب رئيس مجلس الشورى السابق وعضو مجلس أمناء الجامعة.