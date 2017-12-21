النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

بأمر الملك .. تعيين د. فالح بن عبدالله السليمان محافظا للهيئة العامة للتطوير الدفاعي بمرتبة وزير

"دحلان" يحتفي بـ400 من منسوبي التكنولوجيا في جدة لتحقيقهم منجزات وطنية ودولية

تمثلت في حصول 10 من برامج جامعة الأعمال على الاعتماد الأكاديمي البرامجي

احتفى رئيس مجلس الأمناء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، مع منسوبي الجامعة وقياداتها بمناسبة ما حققته الجامعة من إنجازات خلال عام 2021، وذلك في احتفالية جمعت 400 من منسوبي الجامعة.

تجيء الاحتفالية بمناسبة حصول 10 من برامج الجامعة بكلية إدارة الاعمال، وكلية الهندسة، وكلية الإعلان؛ على الاعتماد الأكاديمي البرامجي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي وتحويل اعتماد الجامعة المؤسسي لاعتماد كامل لثلاث سنوات إضافية (حتى أكتوبر 2024)، وحصول برنامج التمويل بكلية إدارة الأعمال على الاعتماد الدولي من المنظمة الأوروبية للتنمية الإدارية (EFMD) ، بالإضافة إلى حصول الجامعة على تصنيف 5 نجوم من منظمة QS العالمية.

وافتتح الحفل بكلمة رئيس مجلس الأمناء وجه فيها شكره وتقديره لجميع قيادات ومنسوبي الجامعة على ما بذلوه من جهد خلال الأعوام الماضية، والتي ساهمت في تحقيق منجزات وطنية ودولية خلال عام 2021م.

كما خص الشكر للدكتور وئام تونسي وكيل الجامعة للتطوير والجودة، والدكتورة غادة نصيف، وفريق عمل الوكالة على جهودهم المتميزة في إدارة هذه المشاريع النوعية الوطنية والدولية بكل اقتدار ونجاح، والتي عززت بها الجامعة ريادتها الوطنية بين مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

وثمن الدكتور أسامة جنادي رئيس الجامعة في كلمته بتلك المناسبة جهود وإنجازات الجامعة.

وتخلل برنامج الحفل عرض مرئي قدمه الدكتور وئام تونسي والدكتورة غادة نصيف، والذي تضمن بشكل مقتضب رحلة الجامعة ومسيرتها نحو التميز والمساهمات الفاعلة لمنسوبيها، بالإضافة إلى تطلعات الجامعة المستقبلية للتميز المؤسسي والبرامجي تعزيزًا لمكانتها كإحدى الجامعات الأهلية الرائدة في المملكة التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 متمثلة في مبادرة تنمية القدرات البشرية.

وشرف الحفل الدكتور عبدالله المعطاني نائب رئيس مجلس الشورى السابق وعضو مجلس أمناء الجامعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"دحلان" يحتفي بـ400 من منسوبي التكنولوجيا في جدة لتحقيقهم منجزات وطنية ودولية
سبق

احتفى رئيس مجلس الأمناء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، مع منسوبي الجامعة وقياداتها بمناسبة ما حققته الجامعة من إنجازات خلال عام 2021، وذلك في احتفالية جمعت 400 من منسوبي الجامعة.

تجيء الاحتفالية بمناسبة حصول 10 من برامج الجامعة بكلية إدارة الاعمال، وكلية الهندسة، وكلية الإعلان؛ على الاعتماد الأكاديمي البرامجي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي وتحويل اعتماد الجامعة المؤسسي لاعتماد كامل لثلاث سنوات إضافية (حتى أكتوبر 2024)، وحصول برنامج التمويل بكلية إدارة الأعمال على الاعتماد الدولي من المنظمة الأوروبية للتنمية الإدارية (EFMD) ، بالإضافة إلى حصول الجامعة على تصنيف 5 نجوم من منظمة QS العالمية.

وافتتح الحفل بكلمة رئيس مجلس الأمناء وجه فيها شكره وتقديره لجميع قيادات ومنسوبي الجامعة على ما بذلوه من جهد خلال الأعوام الماضية، والتي ساهمت في تحقيق منجزات وطنية ودولية خلال عام 2021م.

كما خص الشكر للدكتور وئام تونسي وكيل الجامعة للتطوير والجودة، والدكتورة غادة نصيف، وفريق عمل الوكالة على جهودهم المتميزة في إدارة هذه المشاريع النوعية الوطنية والدولية بكل اقتدار ونجاح، والتي عززت بها الجامعة ريادتها الوطنية بين مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

وثمن الدكتور أسامة جنادي رئيس الجامعة في كلمته بتلك المناسبة جهود وإنجازات الجامعة.

وتخلل برنامج الحفل عرض مرئي قدمه الدكتور وئام تونسي والدكتورة غادة نصيف، والذي تضمن بشكل مقتضب رحلة الجامعة ومسيرتها نحو التميز والمساهمات الفاعلة لمنسوبيها، بالإضافة إلى تطلعات الجامعة المستقبلية للتميز المؤسسي والبرامجي تعزيزًا لمكانتها كإحدى الجامعات الأهلية الرائدة في المملكة التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 متمثلة في مبادرة تنمية القدرات البشرية.

وشرف الحفل الدكتور عبدالله المعطاني نائب رئيس مجلس الشورى السابق وعضو مجلس أمناء الجامعة.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
08:44 PM

"دحلان" يحتفي بـ400 من منسوبي التكنولوجيا في جدة لتحقيقهم منجزات وطنية ودولية

تمثلت في حصول 10 من برامج جامعة الأعمال على الاعتماد الأكاديمي البرامجي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
3
617

احتفى رئيس مجلس الأمناء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، مع منسوبي الجامعة وقياداتها بمناسبة ما حققته الجامعة من إنجازات خلال عام 2021، وذلك في احتفالية جمعت 400 من منسوبي الجامعة.

تجيء الاحتفالية بمناسبة حصول 10 من برامج الجامعة بكلية إدارة الاعمال، وكلية الهندسة، وكلية الإعلان؛ على الاعتماد الأكاديمي البرامجي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي وتحويل اعتماد الجامعة المؤسسي لاعتماد كامل لثلاث سنوات إضافية (حتى أكتوبر 2024)، وحصول برنامج التمويل بكلية إدارة الأعمال على الاعتماد الدولي من المنظمة الأوروبية للتنمية الإدارية (EFMD) ، بالإضافة إلى حصول الجامعة على تصنيف 5 نجوم من منظمة QS العالمية.

وافتتح الحفل بكلمة رئيس مجلس الأمناء وجه فيها شكره وتقديره لجميع قيادات ومنسوبي الجامعة على ما بذلوه من جهد خلال الأعوام الماضية، والتي ساهمت في تحقيق منجزات وطنية ودولية خلال عام 2021م.

كما خص الشكر للدكتور وئام تونسي وكيل الجامعة للتطوير والجودة، والدكتورة غادة نصيف، وفريق عمل الوكالة على جهودهم المتميزة في إدارة هذه المشاريع النوعية الوطنية والدولية بكل اقتدار ونجاح، والتي عززت بها الجامعة ريادتها الوطنية بين مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

وثمن الدكتور أسامة جنادي رئيس الجامعة في كلمته بتلك المناسبة جهود وإنجازات الجامعة.

وتخلل برنامج الحفل عرض مرئي قدمه الدكتور وئام تونسي والدكتورة غادة نصيف، والذي تضمن بشكل مقتضب رحلة الجامعة ومسيرتها نحو التميز والمساهمات الفاعلة لمنسوبيها، بالإضافة إلى تطلعات الجامعة المستقبلية للتميز المؤسسي والبرامجي تعزيزًا لمكانتها كإحدى الجامعات الأهلية الرائدة في المملكة التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 متمثلة في مبادرة تنمية القدرات البشرية.

وشرف الحفل الدكتور عبدالله المعطاني نائب رئيس مجلس الشورى السابق وعضو مجلس أمناء الجامعة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,761
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,907
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,537
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,451

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة